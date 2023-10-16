Россия решила ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии
Временное ограничение на импорт японских морепродуктов и рыбы ввели в России с 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется ко временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», - сказано в сообщении.
Такие меры будут действовать, пока Япония не предоставит информацию для подтверждения безопасности продуктов, соответствия их требованиям Евразийского экономического союза и их анализа экспертами Россельхознадзора.
Ранее СМИ сообщали, что российская и японская стороны не смогли договориться по вопросу рыбы. Из-за этого японцы не начали вылавливать северного одноперого терпуга около берегов острова Кунашир (Курилы). Вылов этой рыбы обычно начинают в середине сентября.