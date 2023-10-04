Россия продолжит дополнительно сокращать экспорт нефти до конца года

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Решение связано с необходимостью поддерживать баланс и стабильность нефтяных рынков.

Дополнительное добровольное сокращение, начатое с сентября 2023 года, пересматривается каждый месяц. На данный момент его решили продолжить до конца декабря.

«Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», - пояснил Новак.

В ноябре специалисты проанализируют рынок, чтобы понять, стоит ли углублять сокращение или увеличивать поставки, отметил вице-премьер.

Ранее в Болгарии решили отложить отказ от российской нефти - предполагалось, что он будет досрочным, однако теперь Комитет по экономической политике Народного собрания Болгарии предложил отказываться от ресурса поэтапно до 1 октября 2024 года.