Россия прекратит приграничное сотрудничество с Финляндией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.
Соглашение между сторонами было подписано 13 апреля 2012 года. Согласно распоряжению главы кабмина, МИД России обязан уведомить Финляндию о принятом решении.
«Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской республики о содействии приграничному сотрудничеству», - говорится в документе.
Финские власти накануне отказали россиянам в проведении трех сделок с недвижимостью. Граждане РФ хотели приобрести объекты в Финляндии, но им запретили это сделать из-за нового закона, который ограничивает лиц из-за пределов Европейского экономического пространства в совершении подобных покупок.
Кандидат в лидеры страны Пекка Хаависто ранее заявил, что россиянам, которые хотят получить финский паспорт , следует отказаться от своего гражданства.