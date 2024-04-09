Россия предоставила убежище немецкой журналистке

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», - отметила она.

Немка обратилась в полицию Москвы в феврале, чтобы получить миграционный документ. По данным МВД, журналистка поддерживает политический курс России и не намерена возвращаться на родину.

В 2023 году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилой женщине пришлось переехать после того, как к ней без объяснения причин нагрянула немецкая полиция.

Ранее многодетная семья из Германии получила убежище в России. Супруги опасались, что ювенальная полиция страны отберет их детей.