Россия предложила реформировать Координационный совет генпрокуроров СНГ

Он прибыл в Узбекистан по приглашению своего коллеги Нигматиллы Юлдашева. У трапа самолета российскую делегацию встретили посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и генпрокурор республики. Краснов возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» и отправился на переговоры.

Генпрокурор России поблагодарил Юлдашева за гостеприимство. Он заявил, что направления сотрудничества прокуратур двух стран отвечают долгосрочным ориентирам, однако необходимо реформировать КСГП СНГ.

«Для более эффективной деятельности нашего объединения и оперативного реагирования на общие вызовы и угрозы современности, криминальные проявления я предлагаю расширить Секретариат представителями всех Генеральных прокуратур стран Содружества», - заявил Генпрокурор России.

До поездки в Узбекистан Краснов побывал в Азербайджане. Он выступил на пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств - участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Пришло время реформировать работу Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об этом во время визита в Ташкент, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.