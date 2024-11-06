Россия отметит 80-летие Владимира Жириновского в 2026 году

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Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что это предварительные данные и окончательную причину смерти Елютина установят позже.

Смерть галериста подтвердил художник Алексей Ваулин. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил, что друг умер в минувший вторник, 5 ноября.

«Вчера не стало моего большого друга, наставника и арт-дилера Константина Елютина. Это большая потеря для русского искусства. Светлая память», - написал художник.

Принадлежащая Елютину галерея Art-Constantis на Болотной набережной Москвы помогала коллекционерам формировать коллекции. Кроме того, сотрудники организации занимались оформлением квартир и частных домов. Сам галерист собирал абстрактные картины русских и китайских художников.

В минувший вторник, 5 ноября, стало известно о смерти солистки оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания Мариии Ричиновой. Супруг певицы в комментарии 360.ru рассказал, что артистка скончалась на седьмом месяце беременности в больнице. Ребенка врачи спасти не смогли.

Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.