Россия опустилась на третью строчку по экспорту вооружений

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал доклад о ситуации на мировом рынке оружия за 2019–2023 годы. Данные опубликовали на сайте института.

В документе сказано, что закупки вооружений европейскими государствами увеличились почти в два раза. Американская сторона повысила количество военных продаж на 17%, а экспорт оружия России уменьшился наполовину.

«Впервые в списке SIPRI РФ заняла третье место среди крупнейших экспортеров мира, уступив второе место Франции» - сказано в докладе.

Военный экспорт России, по информации института, снизился на 53%. Теперь его доля составляет 11% от глобального объема. Еще в 2019 году страна поставляла военную технику в 31 государство, а в 2022 году количество стран уменьшилось до 14, в 2023 - до 12.

Ранее в правительстве России заявили о продлении запрета на вывоз из страны патронов и гильз до конца следующего года. Ограничение касается боеприпасов для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров.