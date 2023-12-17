Россия не будет национализировать «Балтику»

«В настоящее время [национализации] не планируется, мы об этом говорили, „Балтика“ находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны», - рассказал Силуанов.

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать предприятие. Он назвал это единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бренда «Балтика».

Компания «Балтика» также оказалась замешана в крупном скандале. Ее топ-менеджеров заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали до 30 декабря.