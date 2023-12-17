17 декабря 2023, 18:28

Россия не будет национализировать «Балтику»

Pxhere
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Речь о национализации «Балтики» в настоящее время не идет. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов, написало РИА «Новости».

«В настоящее время [национализации] не планируется, мы об этом говорили, „Балтика“ находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны», - рассказал Силуанов.

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать предприятие. Он назвал это единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бренда «Балтика».

Компания «Балтика» также оказалась замешана в крупном скандале. Ее топ-менеджеров заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали до 30 декабря.

Скандалы Россия Пиво Бизнес
17 декабря 2023, 19:08
Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине
РИА «Новости»
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Донбассу было не место в составе Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Во время экскурсии глава государства осмотрел посвященный ДНР стенд, представительница которого рассказала, что ее чуть не отчислили из университета за отказ на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке. Это произошло еще до того, как Донбасс вернулся в состав РФ. Родителей девушки вызвали в деканат и сказали, что ей не место в этой стране.

«А может быть, Донбассу не место в той стране», - заявил Путин.

Российскому лидеру показали символ Донецка в виде стальной розы, выкованной под обстрелами из осколков снарядов.

Во время посещения выставки на ВДНХ Путин также ознакомился со стендами Красноярского и Приморского краев, Омской, Архангельской и Тюменской областей, а также Санкт-Петербурга. Организаторы выставки показали президенту виртуальную панораму Финского залива.

Донбасс Владимир Путин Украина Выставка-форум «Россия»
17 декабря 2023, 16:01
Украину уличили в попытке выкачать все ресурсы Крыма
Unsplash
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Крым при Украине и сейчас — это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

Крым при Украине и сейчас - это два совершенно разных полуострова. Об этом рассказал гроссмейстер, шахматист Сергей Карякин на XXI Съезде «Единой России».

При Украине из республики пытались выкачать все ресурсы и ничего не делали для ее развития. При РФ на полуострове появились новые дороги, аэропорт, больницы и школы, напомнил Карякин.

«Мне как крымчанину это очень приятно. Моя семья голосовала за присоединение Крыма. И, конечно, я поддерживал присоединение с самого начала, с 2014 года об этом официально заявил, и тут же попал под шахматные санкции», - поделился гроссмейстер.

Он добавил, что остался верен своей позиции и поддержал спецоперацию, когда она началась.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что Украину ждет территориальный развал в ближайшее время. Он назвал деградацию страны очевидной.

Крым Украина
17 декабря 2023, 15:59
«Мы стали одной командой». Алаудинов заявил, что Путин приведет Россию к победе
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Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне — и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

«Победа Владимира Путина - единение нашего народа. Мы стали одной семьей, одной командой», - заявил он.

По словам Алаудинов, победа в спецоперации уже закрытый вопрос для России. Нет никаких сомнений, что Путин приведет страну к победе. Командир подразделения «Ахмат» назвал нынешнего президента настоящим мужчиной, который верит в Россию и ее жителей.

Съезд «Единой России» походит на площадке выставки-форума «Россия». Его участники поддерживают выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году.

Ранее партия завила, что направит все возможные усилия , чтобы «безоговорочную победу» на президентских выборах одержал Путин. Секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал нынешнего лидера высшим примером силы, стойкости и человечности.

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов на съезде «Единой России» в Москве заявил, что россияне - и есть команда Владимира Путина. Нет сомнений, что президент приведет страну к победе.

Россия Владимир Путин
17 декабря 2023, 15:54
Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией
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На улицах Воронежа появились огромные снежные кучи, которые местные жители назвали в честь мэра города Вадима Кстенина. На них так и написали «Гора имени Кстенина». Градоначальник в своем Telegram-канале сообщил, что снежные навалы уберут.

«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других - независимо от того, именные они или нет - будут обязательно убраны», - заявил он.

Кстенин добавил, что службы борются с последствиями снегопадов в круглосуточном режиме. Дорожники расчищают магистрали и другие проезды в усиленном режиме. Мэр попросил жителей с пониманием относиться к сложностям, с которыми столкнулись все.

Глава Воронежа отдельно поблагодарил жителей, которые помогали убирать дворы в городе и раскапывать машины.

«Такое единение дорогого стоит. „Управляшки“ очень сильно подвели город и горожан», - подчеркнул он.

Сильные метели обрушились на несколько городов России. Под снежными завалами оказалась и Москва.

Высота снежного покрова в столице 17 декабря стала рекордной для этого дня за всю историю наблюдений. Но теперь в регион пришла первая оттепель, которая продержится всю неделю.

Россия Машины Снегопад

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