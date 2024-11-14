14 ноября 2024, 23:44

Россия начнет закупать иностранную картошку

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия планирует импортировать картофель из дружественных стран в связи с ростом спроса на данный продукт. Об этом сообщило издание «Известия».

Он отметил, что вопрос о необходимости импорта будет проработан, а Минэкономразвития и Минсельхозу поручили определить объемы беспошлинного ввоза.

Одновременно с этим вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает осуществлять поддержку развития внутреннего производства. Помимо федерального проекта Минсельхоза, в рамках которого выделено 4,5 миллиарда рублей на 2024 год, фермерам предложат льготные кредиты и лизинг, что поспособствует увеличить объемы выращивания картофеля и других овощей.

В текущем году несмотря на весенние заморозки и засуху прогноз по урожаю составляет около 7,3 миллиона тонн, что схоже с результатами 2021–2022 годов. Патрушев напомнил, что в 2023 году фермеры собрали рекордный урожай - более 8,5 миллиона тонн картофеля, что привело к избыточному предложению и снижению цен ниже уровня себестоимости.

Ранее в Подмосковье продолжили занимать неиспользуемые земли под сельскохозяйственные нужды. С начала года в оборот ввели еще 6,1 тысячи гектара угодий.

Еда Питание Россия Магазины Правительство РФ Продукты
14 ноября 2024, 13:59
«Граждане не защищены». Процедуру упрощения перепланировок квартир назвали ненужной
Unsplash
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Россиянам позволят узаконивать перепланировку квартир в административном порядке, без решения суда. Это следует из дорожной карты, разработанной правительством. Почему это упрощение только навредит, 360.ru рассказал председатель Жилищного союза, юрист Константин Крохин.

По его словам, люди и сейчас узаконивают перепланировки в административном порядке. Почти во всех регионах действует «режим одного окна». Перепланировщикам достаточно принести документы, заплатить пошлину и получить разрешение.

«Москва, например, в прошлом году, чтобы мотивировать граждан сдаваться, на целый год объявила мораторий на штраф и сказала: ребята, кто придет в 23-м году до 31 декабря, штраф начисляться не будет. Приходите, узаконивайте», - добавил собеседник 360.ru.

Отмена возможности обжаловать решение через суд, по словам Крохина, навредит в том числе самим перепланировщикам, которых де-факто лишат конституционных прав на судебную защиту. Кроме того, юрист заявил, что не видит смысла в надзорном органе, который не сможет ни в чем отказывать. Он призвал, наоборот, ужесточить контроль в отрасли.

«У нас сегодня граждане не защищены совершенно в жилищной сфере. Потому что на все обращения в жилищный надзор, в Роспотребнадзор, в прокуратуру им отвечают: мораторий на проверки, мы не можем проверять», - заявил председатель Жилищного союза.

По его мнению, жилые дома должны проходить инвентаризацию каждые пять лет, а квартиры с неузаконенными перепланировками нужно запретить к продаже. В противном случае велик риск новых обрушений, в том числе с возможными человеческими жертвами, подчеркнул он.

Ранее эксперт по ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила , что даже малейшие перепланировки без согласования могут привести к изъятию квартиры через суд.

ЖКХ Квартиры
14 ноября 2024, 09:25
Россияне начали снимать стресс кальмарами и гребешками
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Россияне стали чаще покупать моллюсков. Продажи осьминогов, кальмаров, мидий и гребешков за семь месяцев выросли в натуральном выражении на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК.

В денежном выражении в сравнении с 2023 годом продажи увеличились на 25%.

В аналитической компании NTech рост популярности блюд с моллюсками связали с ростом доходов россиян. По мнению экспертов, потребители стремятся разнообразить свое меню «интересными и необычными» продуктами.

Еще одной причиной для возросшего спроса на моллюсков мог стать тренд «на маленькие радости» на фоне стресса, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Также на ситуацию на рынке могло повлиять подорожание рыбы и креветок, отметили в компании-импортере морепродуктов Defa Group.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заверил россиян, что красная рыба и икра не подорожают к Новому году. По его словам, цены повышают благодаря спекуляциям и слухам.

Еда Экономика Продукты
14 ноября 2024, 08:35
«Многовнуковым» бабушкам в России предложили давать общественные награды
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Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК, в планах — улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Дедушки и бабушки, у которых много детей и внуков, будут получать награды. Власти подготовили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как сообщил РБК , в планах - улучшить условия получения материнского капитала и сделать процесс выплаты алиментов более эффективным.

Стратегия направлена на достижение нескольких ключевых задач: увеличение рождаемости для сохранения численности населения, поддержка и защита семьи как основы общества, укрепление семейных ценностей и института брака.

Реализация документа рассчитана на два этапа. Первый продлится с 2025 по 2030 год, а второй - с 2031 по 2036 год.

По мнению авторов проекта, чтобы укрепить в обществе идею семьи, нужно использовать ее образ в региональных и федеральных медиа, в том числе рекламе; расширить программы психологической поддержки семей, чтобы предотвратить разводы; создавать и распространять в сети материалы, которые будут полезны и интересны родителям с детьми.

Также планируется введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

Согласно данным, представленным в стратегии, на данный момент 67% граждан России считают, что крепкая семья - это самая значимая ценность. Однако среди молодых людей в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются лишь 57% респондентов.

Одна из ключевых целей стратегии - совершенствование системы поддержки семей с детьми. Согласно результатам социологических исследований, одним из главных препятствий для рождения детей является отсутствие жилья или плохие условия.

В рамках стратегии также предлагается разработать меры, которые помогут родителям совмещать заботу о детях с профессиональной деятельностью, включая получение образования.

Ранее в России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Инициатива позволит семьям увеличить свои доходы.

Дети Награды Пенсионеры Россия
14 ноября 2024, 08:19
Законопроект о о спецсчетах для выплат иноагентам внесут в ГД 14 ноября
РИА «Новости»
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Парламентарии внесут в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. После принятия инициативы они не смогут получать авторские вознаграждения из России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что список иноагентов на данный момент насчитывает 491 человека. Володин объяснил, что эти люди продолжают оскорблять страну и россиян.

«Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины», - добавил он.

Спикер ГД назвал такое поведение недопустимым. По его словам, после принятия инициативы доходы от творческой деятельности иноагентов будут поступать на рублевый счет, и находящимися на нем деньгами можно будет распоряжаться только после отмена статуса иностранного агента.

«По решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Ставим перед собой задачу - на следующей неделе приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении», - подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Сайты с пропагандирующими воздержание от деторождения материалами включат в список запрещенной информации Роскомнадзора.

Госдума РФ Иноагенты

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