«Лучше многих других знаем, что это такое и как бескомпромиссно с ними (террористами, - прим. ред.) надо бороться», - указал представитель Кремля в ответ на вопрос о годовщине «Норд-Оста».

Отдельно Песков подчеркнул, что Россия не прекращает работу по борьбе с терроризмом и будет заниматься этим всегда.

Жертвами теракта в здании Театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году стали 130 человек, в том числе 10 детей.

Тогда террористы вечером 23 октября ворвались в здание театра, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост».