Россия и Китай провели совместное патрулирование над морями на Дальнем Востоке

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Судебные приставы передали на ответственное хранение государству бизнес-центр ЗИЛ, который принадлежал бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщил РБК.

Приставы посетили само здание на Автозаводской улице в Москве, провели осмотр и подписали необходимые для изъятия документы. Центр передадут в пользу государства из-за неуплаты налогов в особо крупном размере, сообщил RT.

Всего с Хотина взыщут 1,5 миллиона квадратных метров офисов и торговых помещений.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил банкира к девяти годам и шести месяцам колонии. В счет погашения ущерба вкладчикам банка суд постановил взыскать с фигурантов уголовного дела по статье о растрате более 17,3 миллиарда рублей.

По версии следствия, Хотин вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги. Фигурантами уголовного дела стали экс-президент «Югра» Алексей Нефедов, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев и экс-директор московского филиала организации Нина Чернова.