15 июля 2024, 14:33

России предсказали дефицит отечественных светодиодов и светильников

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Серийное производство российских светодиодов и светильников может прекратиться с 2025 года из-за отсутствия государственной поддержки и усложнения требований к выпускаемому товару. Как сообщила газета «Ведомости», предстоящий кризис отрасли анонсировала генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова на сессии «Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности» на «Иннопроме».

Серийное производство российских светодиодов и светильников может прекратиться с 2025 года из-за отсутствия государственной поддержки и усложнения требований к выпускаемому товару. Как сообщила газета «Ведомости» , предстоящий кризис отрасли анонсировала генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольга Грекова на сессии «Развитие малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности» на «Иннопроме».

Она пояснила, что с 2025 года для входящих в АПСС компаний обязательным станет производство корпусов и светоизлучающих полупроводниковых кристаллов. Но без государственной поддержки наладить их выпуск невозможно.

«С 2023 года мы пишем в Минпромторг с просьбой в нашу проблему вникнуть, но министерство, к сожалению, полностью игнорирует этот вопрос. Поэтому мы рискуем к 2025 году потерять и российский светодиод, и российский светильник», - заявила Грекова.

Производство светодиодов регулируется правительственным постановлением от 2015 года. Документ предусматривает получение компаниями баллов за каждую операцию, производимую в России. После набора минимального количества светодиод признается отечественным.

Технический консультант АПСС Станислав Лермонтов в комментарии журналистам пояснил, что сейчас необходимое количество баллов составляет 150, но со следующего года этот показатель вырастет до 200 и достичь его многие производители не смогут.

«Для этого необходимо производить или использовать произведенные на территории стран ЕАЭС светоизлучающие полупроводниковые кристаллы (70 баллов) или корпуса светодиодов (50 баллов). Признаков коммерческого производства ни того ни другого на территории стран - членов ЕАЭС, включая Россию, пока не обнаружено», - пояснил он.

Внесенные в реестр Минпромторга российские светодиоды покинут список, если не станут удовлетворять новым требованиям, предупредил GR-директор международной светотехнической корпорации «БЛ групп» Евгений Долин.

По его оценке для создания нового завода по производству необходимых кристаллов необходимо 25 миллиардов рублей. На полный цикл выпуска предприятие выйдет не раньше 2030 года.

Долин добавил, что другими необходимыми шагами должно стать постепенное закрытие рынка для зарубежных поставщиков путем заградительных пошлин. Потому уже сейчас китайские светодиоды в семь-восемь раз дешевле отечественных.

В конце декабря прошлого года концессионное соглашение между правительством Московской области и компанией «Светогор-Химки» по производству светотехнической продукции стал победителем конкурса GPM Awards Russia 2023. Договор предусматривает выпуск фирмой 17,8 тысячи светильников и 13,3 тысячи опор для уличных фонарей, которые установят на протяженности 453 километров.

Россия Бизнес Заводы Промышленность
15 июля 2024, 14:54
Особое внимание — многодетным. Мишустин рассказал о новом нацпроекте «Семья»
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Особое внимание в национальном проекте «Семья» уделят многодетным россиянам. Об этом на стратегической сессии 15 июля заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В нацпроект «Семья» войдут пять федеральных проектов, уточнил глава кабмина. Их реализация, по его словам, даст возможность усилить помощь семьям при рождении ребенка и на всех этапах его взросления.

Помимо этого, проекты помогут выстроить целостную систему поддержки, в которой особое внимание уделят многодетным семьям.

Отдельно Мишустин обратил внимание на продолжение программы материнского капитала и сохранение в стране действующих социальных мер. С 2026 года предусмотрят ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми.

Также премьер отметил предложения, касающиеся открытия в вузах специальных комнат матери и ребенка и групп для кратковременного пребывания дошколят.

«Это одна из мер, направленных на создание условий для молодых родителей для совмещения профессиональной деятельности или учебы с воспитанием детей», - пояснил он.

Продолжится и строительство новых детских садов в регионах. В первую очередь объекты будут возводить в населенных пунктах, где проблема нехватки мест стоит особенно остро.

Там за шесть лет появятся около 100 садов, уточнил Мишустин. Еще около 2,5 тысячи детсадов, по данным премьера, должны отремонтировать.

Дети Семья Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
15 июля 2024, 13:51
Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках
РИА «Новости»
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Российский рынок новостроек в июне столкнулся с ажиотажным спросом на квартиры в новостройках на фоне закрытия программы льготной ипотеки. Большой приток покупателей дал застройщикам возможность повысить цены, понимая, что в последующие периоды такого спроса уже не будет. Об этом в комментарии 360.ru заявил участник Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Собеседник 360.ru пояснил, что после повышения цен в последний месяц перед закрытием программы льготной ипотеки девелоперы начнут постепенно снижать цены, объявляя локальные акции для сохранения спроса на первичном рынке.

«Покупателям такие акции станут интересны, потому что в отличие от прошлых лет, когда субсидированные ставки перекладывались на их плечи, снижение цен обеспечат застройщики за счет собственной прибыли», - пояснил Барсуков.

Участник Российской гильдии риелторов добавил, что существенного изменения в ценах на рынке новостроек до конца года можно не ждать. Причин для их существенного падения или нового повышения нет.

О росте цен на квартиры в новостройках в 11 городах-миллионниках в июне сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

По представленным данным, средняя цена за квадратный метр выросла до 132 350 рублей. Лидером по росту цен на новое жилье стала Самара ( 3,1%), на втором месте расположился Красноярск ( 2,8%). Замкнул тройку Омск ( 2,3%).

Также в список вошли Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Воронеж, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Екатеринбург ( 0,3%).

При этом за первый же летний месяц цены на квартиры в новостройках снизились в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Правительство объявило о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года в середине прошлой недели. Кредит на покупку жилья по ставке в 6% могут взять россияне, в чьих семьях есть хотя бы один ребенок до шести лет. Первоначальный взнос по кредиту составит не менее 20% от общей стоимости жилья.

Дополнительную нагрузку создали работники IT-сектора. В рамках своей ипотечной программы они выбрали в банках все установленные лимиты. Хотя эта программа закончится только в конце года.

Он добавил, что свою роль сыграли действия правительства, которые не стали заранее обозначать контуры программы продленной семейной ипотеки. Поэтому льготные кредиты под покупку жилья в июне брали также семьи с детьми, попавшие под новые нормативы программы.

Россия Недвижимость Ипотека Льготная ипотека Квартиры
15 июля 2024, 10:22
Более 1500 машин встали в очереди у Крымского моста
РИА «Новости»
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Более 1500 машин встали в пробку у Крымского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной обстановки на переправе.

Информация о перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту появилась в понедельник, 15 июля, в 06:11 по московскому времени. Спустя 40 минут проезд открыли.

«В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов», - указали в публикации.

Еще 240 машин, по данным на 10:00 по московскому времени, собрались в очереди со стороны Керчи. Время ожидания составляет около часа.

Мост также закрывали для проезда автотранспорта ночью. Переправа не работала с 03:28 до 05:22.

Как сообщал министр транспорта России Роман Старовойт , в разгар сезона на подъездах к Крымскому мосту усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. По его словам, такая мера необходима для безопасности людей.

Крымский мост Пробки Машины
15 июля 2024, 05:58
Россиян предупредили о новой схеме мошенников по «улучшению» качества связи
Freepik
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Мошенники активно пользуются новым способом получения личных данных с помощью якобы «улучшения связи». Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА «Новости».

«Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи», - рассказал он.

По словам Бийчук, аферисты заявляют о проведении плановой замены оборудования на вышках. Таким образом они заставляют потенциальную жертву почувствовать срочный характер ситуации. Злоумышленники угрожают отключением связи и интернета, если абонент откажется от их условий.

Если доверчивый человек соглашается, то мошенник просит его продиктовать комбинацию цифр, которая придет на Госуслуги. Такой код может открыть им доступ к чужим конфиденциальным данным для проведения незаконных денежных операций.

Чтобы не попасться на уловку аферистов, специалист рекомендовал пользоваться услугами антиспама и блокировать подозрительные номера. Также Бийчук призвал не переходить по странным ссылкам и не сообщать пароль и логин по телефону.

Ранее стало известно, что банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы при подозрительных звонках. Такая мера должна обезопасить россиян от аферистов.

Мошенничество Технологии

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