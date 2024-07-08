Россельхознадзор сообщил, что не рассматривает импорт мяса ламы из Боливии

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В июне власти Боливии заинтересовались экспортом мяса ламы в Россию. Россельхознадзор попросил направить подробную информацию о продукции и ее производителе.

Арапов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут и призвал отказаться от возможного ввоза мяса. Лама занесена в Международную Красную книгу, а появление на российских прилавках мяса лам может вызвать неоднозначную реакцию населения, заявил депутат.

«В настоящее время Россельхознадзор не рассматривает вопрос открытия допуска указанной продукции боливийского происхождения на территорию Российской Федерации», - указали в документе.

При этом в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» заверили, что в России нет явных ограничений на ввоз мяса ламы при соблюдении всех правил поставок.

Ранее директор службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что во время встречи с российской делегацией стороны договорились дать начало запросу на экспорт мяса семейства верблюдовых.