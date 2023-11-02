Роспотребнадзор усилит контроль над продажей вейпов
Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор по просьбе комитета Госдумы по экономической политике усилят контроль над торговлей никотинсодержащей продукцией. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила им ежемесячно отчитываться о принятых мерах, сообщил ТАСС.
Кабмин отправил в обе федеральные службы письмо, в котором вице-премьер поддержала предложения депутатов. Она поручила ежемесячно до 10 числа отчитываться о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных во время проверок точек торговли сигаретами, вейпами и другой никотинсодержащей продукцией.
«Требования федерального законодательства по ограничениям, прежде всего выкладки никотинсодержащей жидкости и устройств для ее нагревания, не выполняются», - объяснил один из авторов инициативы, председатель комитета Максим Топилин.
Школьники стали приносить вейпы на занятия. В Томске из-за взорвавшегося испарителя пришлось вызывать скорую помощь, а в Новосибирске устраивать обыски в мужском туалете.