Роспотребнадзор усилит контроль над продажей вейпов

«Отцовский» капитал для многодетных семей предложили ввести в России

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты России предложила ввести в стране «отцовский», или «многодетный» капитал. Предполагается, что отцам семейства будут платить по миллиону рублей за рождение или усыновление третьего ребенка и последующих детей в семье. При этом маткапитал сохранится. Об этом написали «Известия».

Предложение, направленное на улучшение демографической ситуации, планируют направить в правительство. Авторы инициативы отметили, что в последние годы возобновился рост естественной убыли населения, и если тенденция сохранится, то до 2030 года Россия потеряет более шести миллионов человек, и миграционный поток не поможет улучшить ситуацию. Чтобы стимулировать рост рождаемости, можно ввести новую меру поддержки для семей.

В материале отмечается, что в этом году пилотный проект по выплате миллиона рублей родителям на погашение ипотеки заработал в Приморском крае.

«Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается», - процитировали «Известия» председателя комиссии ОП Сергея Рыбальченко.

По его словам, необходимы не эксперименты, а гарантированные меры, которые помогут семьям с уверенностью планировать рождение детей.

Назвать новую выплату именно отцовским капиталом предлагается лишь для того, чтобы подчеркнуть отличие от уже имеющихся выплат.