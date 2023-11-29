29 ноября 2023, 13:49

Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в школе под Кировом

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Специалисты Роспотребнадзора начали обследовать образцы еды и сотрудников столовой школы имени лейтенанта Асапова в селе Калинино Кировской области, где, по предварительным данным, отравились дети. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

Эксперты также отобрали смывы с поверхностей в пищеблоке. Ситуация остается на контроле областного управления Роспотребнадзора.

По данным СМИ, в больницу доставили 16 человек в возрасте от семи до 10 лет. Все они почувствовали себя плохо после обеда. У учащихся выявили острую кишечную инфекцию. Они находятся под медицинским наблюдением и проходят необходимое лечение. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, ребят уже начали выписывать.

Как оказалось, все отравившиеся питались в школьной столовой. Работу пищеблока приостановили.

Причины возникновения инфекции устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео из школьной столовой, где, предположительно, отравились дети.

Прокуратура Кировской области проверит, соблюдались ли в школе требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Еда Школы Роспотребнадзор Школьники
29 ноября 2023, 13:26
Первая группа беженцев из Газы прибыла в Грозный
Unsplash
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Первая группа беженцев из Палестины приехала в Чечню. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», всего прибыл 51 человек, в том числе 27 детей.

«Сегодня мы встречаем в Грозном первую группу беженцев из сектора Газа», - заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Всего в республике планируют принять 250 человек, вторая группа приедет 30 ноября. Для людей в Чечне создали все условия для комфортного пребывания, подчеркнул Дудаев. Ситуация находится на личном контроле главы республики Рамзана Кадырова, сообщил RT.

Эвакуации из сектора Газа ожидают еще около 200 россиян и членов их семей. Российские власти пообещали не оставить без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве. Пока контрольно-пропускной пункт «Рафах» временно закрыт.

Первая группа беженцев из Палестины приехала в Чечню. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , всего прибыл 51 человек, в том числе 27 детей.

Чечня Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 ноября 2023, 13:04
«Стариков и старух обижали». Постояльцы пансионата в Тольятти пожаловались на условия содержания
Unsplash
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Постояльцы Тольяттинского пансионата для ветеранов труда недовольны содержанием в учреждении. В Сети начали распространять негативные отзывы о заведении. Как рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией, людей лишали свободы передвижения — не выпускали за территорию пансионата.

Тюремные условия Проблемы в учреждении наблюдаются не первый год. Собеседник уточнил, что еще до ковидных времен постояльцев не пускали за пределы территории.

«Лишали свободы без вины. Карантин сделали дней на 40 примерно осенью примерно 2018 года. Потом зимой где-то в январе накормили просеченной капустой. Опять закрыли примерно на месяц. Весной закрыли на 53 дня. <…> Вот уже два месяца держат под замком. <…> Из здания можно выходить, но не за забор», - добавил он.

При этом раньше проблем с выходом за территорию заведения не было. Постояльцы могли написать заявление и отправиться на прогулку или по любым другим делам. Отпускали даже с ночевкой. По словам собеседника, персонал боится, что постояльцы первым делом побегут за спиртным, поэтому объявляют карантины.

В Сети появились отзывы на пансионат, они находятся в открытом доступе. Пользователь интернета также подтвердил, что пенсионеров не выпускают за территорию учреждения. А родственникам запрещают заходить внутрь.

«Пенсионеры живут как в тюрьме. За проживание (койка-место) забирают больше половины пенсии. Дешевле снять квартиру. Сплошное нарушение прав и свобод человека в конкретном учреждении. Кормят без разнообразия, лечат неохотно, делают в здании ремонт, а пожилые люди живут в одной комнате по 10 человек», - указал пользователь.

Также в комментарии он добавил, что мебель в пансионате старая, а общие условия ужасные, В марте, по данным «Царьграда» , в отношении директора пансионата возбудили уголовное дело. Поводом стали мошенничество и кражи денег с банковской карты. Чьей именно, в материале не указали.

Постояльцы хотят свободы Пенсию одного из постояльцев без его ведома перевели с банковской карты на почтовое отделение. По словам источника, человек не давал своего согласия на это. Другой постоялец, переставший ходить из-за травмы, любит читать и разгадывать кроссворды. При этом в пансионате на 350 человек выдают всего 10 газет. Из-за этого лежачий постоялец постоянно нервничает, потому что для него возможность почитать - почти смысл жизни, подчеркнул собеседник.

Скандалы Пенсионеры Ветераны
29 ноября 2023, 11:38
Названа минимальная стоимость качественного российского вина
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Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.

«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого. <…> Если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже о`кей», - отметил Титов.

Цена вина зависит от стоимости сырья, а та, в свою очередь, - от финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих продукта. Стоимость игристого вина зависит от валюты приблизительно на 15%. Этикетки зависят от курса валют наполовину: краски, печатное оборудование и бумагу закупают за границей. Зато упаковка и стекло «абсолютно рублевые», добавил Титов. Ключевая ставка тоже в той или иной степени влияет на отрасль, считает он.

Стоимость хорошего российского вина начинается с 350–400 рублей за бутылку, рассказал РИА «Новости» президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Стоимость игристого вина чуть выше, так как его производственный цикл сложнее, добавил бизнесмен.

Алкоголь Вино
29 ноября 2023, 10:36
Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе
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Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 15 муниципальных образованиях Крыма. Дополнительно его объявили в Ялте, Алуште, Симферополе, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 15 муниципальных образований», - написал он и перечислил эти территории.

По информации Аксенова, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах ввели режим функционирования «Угроза ЧС». Объем причиненного непогодой ущерба продолжают уточнять.

Ранее, 28 ноября, режим ЧС ввели в 10 муниципальных образованиях республики. Это Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Джанкойский и Черноморский районы.

В ночь на 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае произошел мощный шторм. В селе Морское под Судаком погиб человек.

Всего в Южном федеральном округе пострадали 18 жителей.

Крым Шторм

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