01 июня 2024, 15:03

Роспотребнадзор озвучил число получивших санэпидзаключения детских лагерей

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Роспотребнадзор перед Международным днем защиты детей провел проверку готовности лагерей к открытию смен. Разрешения от санэпидемстанций получили почти 39 тысяч организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание Роспотребнадзор уделил теме организации школьного питания. За четыре года ведомство добилось, чтобы учащимся предоставляли здоровую и качественную еду во всех школах, в том числе и в новых регионах.

Важным вопросом также стала организация питания для школьников, которым необходимо индивидуальное меню. Сейчас им обеспечили 93% от необходимого числа, а для остальных 7% создали условия приема пищи, принесенной из дома.

По данным Роспотребнадзора, число школ с нарушениями в части качества и безопасности продуктов сократилось в семь раз.

Ранее ведомство рекомендовало сократить рабочий в день жару. При температуре выше +30,5 градуса работников следует отпускать на четыре часа раньше, указали в Роспотребнадзоре.

Еда Дети Школы Питание Роспотребнадзор Детские лагеря
01 июня 2024, 15:25
Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за проделанную работу
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и поблагодарил ее и всю команду за проделанную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей», - отметил глава государства.

Цивилева в свою очередь поблагодарила президента за инициативу создания фонда. Стороны обсудили существующие проблемы и способы их решения.

В этот же день Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Президент выразил благодарность за организацию деятельности учреждения.

Военные Россия Работа Владимир Путин
01 июня 2024, 15:00
Гроб Заворотнюк вынесли из Покровского храма в Москве под аплодисменты
Телеканал «360»
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Гроб с телом актрисы Анастасии Заворотнюк вынесли под бурные аплодисменты из Покровского храма в Москве. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Церемония прощания с артисткой, скончавшейся от рака, прошла в Покровском монастыре. В последний путь звезду сериала «Моя прекрасная няня» провожали ее коллеги и поклонники, никаких ограничений родственники устанавливать не стали.

Люди несли огромные букеты цветов, чтобы почтить память Заворотнюк. Как отметил российский фигурист Илья Авербух, тоже присутствовавший на церемонии, Анастасия была всенародной любимицей и прекрасной ведущей.

Сразу после траурной церемонии Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Как стало известно Telegram-каналу Mash , могила актрисы находится на кладбищенской «аллее знаменитостей».

Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Долгие годы артистка боролась с раком мозга и не появлялась на публике. За две недели до смерти она сильно исхудала и почти не двигалась.

Анастасия Заворотнюк Рак Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 14:20
«Наше будущее». Герой России поздравил юное поколение с Днем защиты детей
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Детство — самое прекрасное и беззаботное время. В День защиты детей Герой Российской Федерации, офицер запаса, гвардии полковник Аркадий Корольков пожелал каждому ребенку расти в любви и заботе.

Корольков подчеркнул, что каждый ребенок заслуживает любовь, заботу и будущее, полное возможностей. Как напомнил Герой России, счастливое детство во многом зависит от родителей.

«Этот праздник существует более 70 лет, но не потерял своей актуальности и важности. Особенную символичность этот день приобретает в 2024 году, который в России объявлен Годом семьи. И мы все помним, что чужих детей не бывает. Если сегодня уделять им внимание, прививать чувства патриотизма и благодарности, в будущем это принесет хорошие плоды», - заключил Корольков.

Он призвал старшее поколение не забывать, что детей необходимо оберегать и окружать заботой не только по праздникам. Необходимо создать мир, в котором каждый ребенок будет ощущать безопасность и счастье.

Праздники Дети Семья Россия
01 июня 2024, 14:12
Хорошая команда. Путин встретился с главой фонда «Круг добра» в День защиты детей
Пресс-служба Кремля
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В Международный день защиты детей президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил собеседника за организацию работы фонда.

«Он работает эффективно, у вас хорошая команда очень профессиональных людей и людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых», - сказал Путин.

Ткаченко в свою очередь напомнил, что главный результат деятельности фонда - это жизни детей. Для президента подготовили альбом с трогательными историями ребят, в чьих семьях появилась уверенность в будущем.

В России ко Дню защиты детей подготовили более 3,5 тысячи мероприятий. В разных населенных пунктах страны организовали выставки, игры, мастер-классы, кинопоказы и концерты.

Дети Россия Владимир Путин

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