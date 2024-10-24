24 октября 2024, 18:24

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе фабрики «Сокол»

РИА «Новости»
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Роспотребнадзор приостановил работу фабрики «Сокол», которая занималась в том числе производством зефира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появилась информация о случаях отравления людей зефиром без сахара. Компания X5 Group объявляла, что торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru на фоне публикаций о жалобах покупателей приостановили продажу зефира с мальтитным сиропом.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит проверку в отношении ООО „Кондитерская фабрика „Сокол“, производителя зефира „Жизель“ и зефира „Классический“ без сахара из сети супермаркетов „ВкусВилл“», - заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб сырья и готовой продукции, холодной и горячей воды, а также смывов для лабораторных исследований продукции.

В пресс-службе добавили, что специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм и правил, у продукции отсутствовало подтверждения сроков годности.

Ранее стало известно, что фабрика «Сокол» подаст в суд после сообщений о массовом отравлении россиян. Коммерческий директор компании Михаил Шамис заявлял, что Роспотребнадзор получил документы, подтверждающие безопасность продукции.

Еда Роспотребнадзор
24 октября 2024, 17:26
Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени Росфинмониторинга
Global Look Press
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества, связанным с фальшивыми письмами от Росфинмониторинга. Злоумышленники рассылают уведомления о подозрении человека в финансировании преступной деятельности, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

В письмах мошенники от имени ведомства пытаются выманить личные данные, обещая, что это поможет в разрешении возникших вопросов. При этом сами представители Росфинмониторинга подчеркнули, что не отправляют подобные уведомления.

В связи с участившимися случаями мошенничества Роскомнадзор допускал, что может начать блокировку звонков мошенников, использующих мессенджеры для своих противоправных действий.

Россиян также стали чаще атаковать мобильными банковскими троянами. С января число заражений банковскими мобильными вирусами возросло в 3,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

Мошенничество
24 октября 2024, 12:47
Ученикам нижегородской школы показали непристойное видео
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В одной из школ Нижнего Новгорода учитель включил ученикам седьмых классов видеонарезку с полуобнаженными девушками и представителями нетрадиционной сексуальной ориентации*. Кадры с урока завирусились в социальных сетях.

По словам источника 360.ru, детям демонстрировали драматический фильм «Громкое дело», который сняли в Нидерландах в 2020 году.

В школе, по его словам, есть традиция: в конце каждой четверти подросткам показывают какую-либо киноленту.

«Ну и вот так получилось, что учитель решил этот включить. Просто показывали, как менялась музыка, в ней пропагандировали гомосексуализм*», - отметил собеседник 360.ru.

В школе отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе МВД Нижнего Новгорода сообщили, что полиция уже начала проверку по факту появления в Сети материалов о демонстрации в школе противоправных действий.

По предварительной оценке, нарушения не установлены. В части демонстрации видео в скором времени ситуацию прокомментирует правительство региона, отметили в ведомстве.

Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» писал, что дети были смущены и не желали смотреть транслируемые кадры.

Ранее стало известно, что певца Филиппа Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ* среди детей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Дети Школы Видео ЛГБТ
24 октября 2024, 10:15
Россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании
РИА «Новости»
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У работодателей в России в последнее время вырос интерес к «альтернативным методам» оценки претендентов вроде вопросов о раскладах таро и натальной карте. Об этом«Известиям» сообщила представитель центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

По ее мнению, из-за хайпа среди соискателей стали популярны физиогномика, нумерология, графология, расклады таро и знаки зодиака.

Поэтому, пояснила эксперт, некоторые компании пытаются привлечь внимание к необычной самопрезентации или выделиться среди конкурентов с помощью эзотерических вопросов. Таким образом, они ищут дополнительный пиар, а не кандидатов.

«Если вы ищете работу, не связанную с астрологией и эзотерикой, а работодатель интересуется вашими прогнозами от нумеролога, знаком зодиака и натальной картой, будьте уверены - перед вами непрофессионал», - объяснила Бухвалова.

Отдельно она подчеркнула, что рынок труда - \"не сказка, а реальный мир\", где профессионализм равен достижениям, результатам, знаниям и образованию.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что дефицит кадров убьет малый бизнес.

У работодателей в России в последнее время вырос интерес к «альтернативным методам» оценки претендентов вроде вопросов о раскладах таро и натальной карте. Об этом «Известиям» сообщила представитель центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Рабочие места Россия Работа
24 октября 2024, 08:55
Школьники на Камчатке жестко отравились из-за яичной смеси для блинов
РИА «Новости»
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Школьники массово отравились в городе Елизово на Камчатке. В яичной смеси, из которой готовили блины для учеников, нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО „Петропавловский хлебокомбинат“», - указали в ведомстве.

Также сотрудники ведомства установили, что предприятие не оформляло производственные ветеринарные сопроводительные документы на меланж.

При этом для изготовления блинов использовали яичную смесь собственного производства. Региональное управление Россельхознадзора установило, что предприятие делает меланж из яиц, которые поставляет новосибирская птицефабрика «Алмаз».

Школьники Камчатка

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