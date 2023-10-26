Роспотребнадзор допустил групповой иск против «Аэрофлота» из-за дешевых билетов
Аннулирование проданных россиянам билетов из Екатеринбурга на Пхукет по ошибочной стоимости «не может быть законным». Роспотребнадзор допустил возможность подачи группового иска против «Аэрофлота», сообщили РБК представители ведомства.
«Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений», - указали в ведомстве.
При наличии достаточного количества заявлений от пострадавших Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи группового иска против авиакомпании.
В ведомстве подчеркнули, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, незаконно. После оплаты компания не имеет права в одностороннем порядке отказываться от оказания услуг. Также нельзя изменить в одностороннем порядке цену, которую зафиксировали в момент оформления заказа.
На прошлой неделе у «Аэрофлота» появились дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Цена начиналась от 6,5 тысячи рублей. Позднее свыше 500 покупателей получили письма о том, что авиакомпания аннулировала билеты из-за «некорректной» цены. Пострадавшим пообещали вернуть деньги.