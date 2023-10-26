Роспотребнадзор допустил групповой иск против «Аэрофлота» из-за дешевых билетов

«Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений», - указали в ведомстве.

При наличии достаточного количества заявлений от пострадавших Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи группового иска против авиакомпании.

В ведомстве подчеркнули, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, незаконно. После оплаты компания не имеет права в одностороннем порядке отказываться от оказания услуг. Также нельзя изменить в одностороннем порядке цену, которую зафиксировали в момент оформления заказа.

На прошлой неделе у «Аэрофлота» появились дешевые билеты на рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Цена начиналась от 6,5 тысячи рублей. Позднее свыше 500 покупателей получили письма о том, что авиакомпания аннулировала билеты из-за «некорректной» цены. Пострадавшим пообещали вернуть деньги.