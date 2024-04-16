Рособрнадзор вынес предостережения пяти вузам из-за экзаменов для мигрантов
Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов, объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Предупреждения получили пять вузов: РУДН, СПбГУ, Государственный институт русского языка имени Пушкина, РГПУ имени Герцена и Псковский государственный университет, указал RT.
«Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.
Сертификаты, выданные учебными учреждениями, позволяют мигрантам получить разрешение на работу, а также вид на жительство и гражданство.
Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Рособнадзор направил свои заключения в Генпрокуратуру. Всего надзорное ведомство проверило 13 российских вузов.