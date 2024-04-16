Рособрнадзор вынес предостережения пяти вузам из-за экзаменов для мигрантов

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Предупреждения получили пять вузов: РУДН, СПбГУ, Государственный институт русского языка имени Пушкина, РГПУ имени Герцена и Псковский государственный университет, указал RT.

«Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Сертификаты, выданные учебными учреждениями, позволяют мигрантам получить разрешение на работу, а также вид на жительство и гражданство.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Рособнадзор направил свои заключения в Генпрокуратуру. Всего надзорное ведомство проверило 13 российских вузов.