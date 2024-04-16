16 апреля 2024, 16:56

Рособрнадзор вынес предостережения пяти вузам из-за экзаменов для мигрантов

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов, объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Предупреждения получили пять вузов: РУДН, СПбГУ, Государственный институт русского языка имени Пушкина, РГПУ имени Герцена и Псковский государственный университет, указал RT.

«Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Сертификаты, выданные учебными учреждениями, позволяют мигрантам получить разрешение на работу, а также вид на жительство и гражданство.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Рособнадзор направил свои заключения в Генпрокуратуру. Всего надзорное ведомство проверило 13 российских вузов.

Вузы Скандалы Мигранты Русский язык Россия Экзамены
16 апреля 2024, 17:47
Появились кадры с подтягивающейся пандой Катюшей в Московском зоопарке
Читайте нас в: Google Новости
Панда Катюша, родившаяся в московском зоопарке, продолжает расти и играть. Медвежонок осваивает новые «трюки» и даже пытается вскарабкаться по перегородке вольера. Ролик с маленькой пандой опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Она восхитилась поведением маленького зверя и поделилась с подписчиками кадрами с подтягиваниями Катюши. Позже Акулова добавила, что медвежонок во время своих упражнений не пострадал и остался очень доволен игрой.

Ранее посетители зоопарка засняли, как панда отобрала у своей мамы Диндин морковку. Кусок овоща оказался слишком большим и крепким для медвежонка, но Катюша все равно пыталась его сгрызть.

Детеныш панды уже достаточно подрос и свободно позирует для камер. Посетители даже смогли заснять, как Катюша вылизывает задние лапки и с интересом наблюдает за людьми, сидя на бревнах. Скоро медвежонка переведут в большой и более просторный вольер павильона «Фауна Китая». Когда Катюше исполнится четыре года, ее отправят в Китай для поисков «жениха», сообщил RT.

Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
16 апреля 2024, 14:13
Патрушев указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работу по противодействию нелегальной миграции необходимо усилить, чтобы эффективнее бороться с преступниками, в том числе с террористами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, сообщило РИА «Новости».

Нелегальная миграция, по его словам, является «питательной средой» для терроризма и экстремизма. Патрушев указал на необходимость борьбы с формированием этнических анклавов и напомнил о поручении президента Владимира Путина по обновлению подходов к миграционной политике.

«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее депутаты предложили лишать мигрантов вида на жительства за любые правонарушения. Законопроект также предполагает выдворение иностранцев в случае совершения тяжкого преступления.

Мигранты Терроризм Экстремизм
16 апреля 2024, 12:43
Бизнес Кончаловского ушел в многомиллионный минус после передачи доли Высоцкой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Кинокомпания и продюсерский центр режиссера Андрея Кончаловского ушли в минус на 22,4 миллиона рублей после передачи доли телеведущей Юлии Высоцкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, финансовые потери кинопроизводителей составили 21,3 миллиона рублей, а продюсерского центра - 1,1 миллиона. Обе компании, а также Фонд Андрея Кончаловского находятся под управлением Юрия Гришина, который также занимает руководящие посты в других шести организациях.

Ранее доли в этих организациях были распределены между Кончаловским, его женой Юлией Высоцкой и их близким другом Евгением Степановым, директором проекта «Едим дома». В январе 2022 года Кончаловский передал часть своих акций некой неизвестной ООО. Через четыре месяца эта же доля перешла к Высоцкой, которая таким образом получила контрольный пакет акций.

Высоцкая также владеет 45% акций «Продюсерского центра Андрея Кончаловского», доля такого же объема до 26 января 2022 года принадлежала самому режиссеру.

Кроме того, бизнес Высоцкой по доставке еды принес восемь миллионов рублей убытков. Другой проект - «Кулинарная студия» - ушел в минус на 4,7 миллиона рублей.

Семья Россия Бизнес Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 10:54
Дума сможет утвердить состав нового правительства в мае
Читайте нас в: Google Новости
Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант», сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

«Затем депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и „гражданских“ министров», - написали авторы материала.

Обсуждение состоится в профильных думских комитетах, а затем на пленарном заседании палаты. Точные даты не определены, но пока в календаре оставлены «пустыми» заседания 7, 8, 16 и 23 мая.

Как отметили журналисты, новые конституционные права Дума использовала только несколько раз. Например, в 2020 году депутаты утвердили одного вице-премьера и пять министров, а в 2022-м - одобрили назначение Дениса Мантурова зампредом правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Сейчас они имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, хотя значительная часть таких людей проживает за границей и выступает с антироссийской позицией. Также депутаты предложили запретить иностранцам покупать оружие в России. Это необходимо, чтобы повысить безопасность.

Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант» , сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

Госдума РФ Депутаты Россия

Новости по теме