Рособрнадзор предложил проверять речевые навыки на экзамене для мигрантов
Рособрнадзор внес предложение создать систему экзаменов для мигрантов по балльной системе для проверки устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующие предложения внес Институт русского языка имени Пушкина.
Для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в ведомстве.
Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов , объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.