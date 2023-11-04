Роскосмос покажет макеты ракет «Ангара» и «Амур-СПГ» на форуме «Россия»

«Выявить сильнейших и взять с них пример». Депутат Лебедев — о форуме «Россия»

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Свои достижения на мероприятии представляют все регионы России, в том числе Московская область. Чемпион мира по боксу, член совета депутатов городского округа Чехов Денис Лебедев заявил «360», что ему приятно осознавать, какими стремительными темами развивается Подмосковье.

«Мне очень интересно на таких мероприятиях, учитывая, что я всю жизнь общался в спортивном пространстве. Спортивный путь я свой закончил, но конец одного пути - это всегда начало нового. Мне все интереснее познавать жизнь с другой стороны. Живя в Подмосковье, мне приятно осознавать, что регион развивается стремительными темпами», - сказал он.

Как отметил депутат, в Московской области появляются современные парки, стадионы и спортивные площадки и учебные заведения, власти возводят новые больницы, даже обычные остановки уже оснащены Wi-Fi.

Старое уважай, к новому стремись «Знаете, есть такое выражение: „Старикам - везде у нас почет, молодым - везде у нас дорога“. Я специально сказал наоборот эту фразу, потому что мы уже в другом времени живем. В Подмосковье так и есть: уважение к старшим, уважение к предкам. Это ведь те люди, благодаря которым мы сегодня живем, развиваемся», - пояснил собеседник «360».

Но сегодня - век новых технологий, поэтому в регионе созданы все условия для развития юношей и девушек. Молодые люди учатся, познают культуру, занимаются спортом.

«Ведь мы же все хотим жить в сильном государстве. Поэтому нужно, чтобы и молодежь у нас была сильная и умная, активная. А значит, мы будем как и сейчас: непобедимыми, сильными, великой державой!» - добавил Лебедев.

Выявить сильнейших По мнению бывшего боксера, в проведении подобных форумов есть спортивный интерес, соревновательный дух. Лебедев отметил, что наверняка буду выявлены лучшие регионы.

«Чтобы выявить сильнейших, взять с них пример и продолжить хорошее дело», - заключил он.

На форуме представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. «360» провел прямую трансляцию с места событий.

Президент Владимир Путин и все руководство страны может посетить международную выставку-форум.