03 июня 2024, 15:35

«Росконгресс» презентовал деловую программу площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ

РИА «Новости»
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Деловую программу площадки под названием «ВиноГрад», которая примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, презентовал «Росконгресс». В этом году площадка станет точкой притяжения для всех, кто интересуется виноделием.

На ней пройдет сессия под названием «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода». Эксперты и гости обсудят возможности превращения России в лидирующее винодельческое государство.

«Вино для России - часть наследия, история российского виноделия насчитывает более 300 лет. У нас есть все условия для того, чтобы приумножить национальное достояние», - отметил председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Уже 5 июня состоится сессия «Новый российский lifestyle: российское вино». Ее темой станут точки пересечения интересов виноделия, гастрономии и индустрии развлечений.

В рамках заседания 6 июня обсудят меры поддержки российского виноделия, условия, необходимые для повышения привлекательности российского вина в глазах потребителей, а также возможность ревизии законодательных ограничений, необходимой для развития культуры потребления вина.

В этот же день на площадке пройдет сессия «Экономика виноделия: точки роста прибыли, производительности и качества». Основной темой для дискуссии станет конкурентоспособность российского вина, поиски необходимого баланса между интересами производителей, дистрибьюторов и потребителей.

Сессию «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня совместно с Россельхозбанком, посвятят актуальным опросам сотрудничества фермерского движения с сегментом HoRеСа.

Россия Вино Экономика ПМЭФ-2024
03 июня 2024, 14:07
Даванкову пообещали разъяснить традиционные религиозные ценности
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете ношения в школах религиозной одежды должен знать, что для православной женщины платок является неотъемлемым атрибутом одежды. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от Чечни Адам Делимханов.

Парламентарий подчеркнул, что не станет поддерживать внесенную Даванковым инициативу, так как она противоречит нормам ислама. Он напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам право на свободу вероисповедания, а мусульмане вносят неоценимый вклад в отстаивание интересов страны.

«Женщине в православии тоже положено носить платок как символ женственности, боголюбия и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое соблюдение обычаев и принципов, то мы доходчиво ему это объясним», - написал Делимханов.

Ранее Даванков предложил позволить регионам России запрещать ношение никабов.

Депутаты Россия Религия
03 июня 2024, 13:18
Недостаток нашли в идее сокращенной рабочей неделе для россиянок с детьми
РИА «Новости»
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Подготовленная думской фракцией ЛДПР инициатива о сокращении на один час рабочей недели для женщин с двумя и более детьми требует внимательного рассмотрения. Положительной стороной предложения является помощь мамам. С другой стороны, работающие женщины могут попасть под дискриминацию. Об этом в комментарии 360.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что у россиянок с тремя и более детьми уже есть определенные социальные гарантии. В частности, их нельзя вызывать на работу в выходные и праздничные дни. Сокращенная рабочая неделя для большинства женщин с двумя и более детьми позволит им уделять больше времени семье.

«С другой стороны, надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми к дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу», - заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что, по закону, беременным женщинам в приеме на работу отказывать нельзя, но по факту некоторые работодатели уклоняются от найма таких сотрудниц под разными предлогами.

«Отследить такие случаи практически невозможно. Безусловно, помогать мамам нужно, и большинство работодателей социально ответственны, но все-таки нужно всесторонне рассмотреть эту инициативу», - подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что здесь также важно учитывать мнение работодателя: если сотрудница уйдет раньше на один час, ее кто-то должен заменить с повышением заработной платы. При этом авторы предложения предусмотрели сохранение обычной зарплаты для женщин с сокращенным графиком.

Дети Законы Госдума РФ Семья Женщины Депутаты Россия Работа
03 июня 2024, 10:49
Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Соответствующая информация появились в картотеке.

Блогер подала в суд заявление о признании себя как индивидуального предпринимателя банкротом.

О ее намерении сделать это стало известно еще месяц назад. В документе кредиторами блогера значились Федеральная налоговая служба России и банк ВТБ.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.

Для того чтобы расплатиться с долгами, имущество блогера выставили на продажу. Так, стоимость ее дома оценили в сумму от 300 до 500 миллионов рублей.

Банки Суд Налоги Блогеры Россия Задержание блогера Елены Блиновской
03 июня 2024, 08:53
Рабочую неделю для женщин сократят в России
РИА «Новости»
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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект об установлении сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Об этом сообщил ТАСС.

Авторами инициативы стала группа парламентариев во главе с депутатом Леонидом Слуцким.

«Предусматривается сокращение на один час в неделю рабочего времени для женщин, которые имеют двух и более детей в возрасте до 18 лет. Всего в неделю время их работы составит 39 часов», - отметили депутаты.

При этом сокращенная рабочая неделя может быть установлена в том случае, если меньшая продолжительность недели сотрудника уже не предусмотрена иными законами.

Авторы инициативы призвали создать женщинам в России возможность заниматься детьми, так как они испытывают сильную физическую и эмоциональную нагрузку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил возродить умирающие деревни России.

Законы Женщины Депутаты

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