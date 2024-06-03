«Росконгресс» презентовал деловую программу площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ

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На ней пройдет сессия под названием «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода». Эксперты и гости обсудят возможности превращения России в лидирующее винодельческое государство.

«Вино для России - часть наследия, история российского виноделия насчитывает более 300 лет. У нас есть все условия для того, чтобы приумножить национальное достояние», - отметил председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Уже 5 июня состоится сессия «Новый российский lifestyle: российское вино». Ее темой станут точки пересечения интересов виноделия, гастрономии и индустрии развлечений.

В рамках заседания 6 июня обсудят меры поддержки российского виноделия, условия, необходимые для повышения привлекательности российского вина в глазах потребителей, а также возможность ревизии законодательных ограничений, необходимой для развития культуры потребления вина.

В этот же день на площадке пройдет сессия «Экономика виноделия: точки роста прибыли, производительности и качества». Основной темой для дискуссии станет конкурентоспособность российского вина, поиски необходимого баланса между интересами производителей, дистрибьюторов и потребителей.

Сессию «Есть что есть: скатерть-самобранка», организованная 6 июня совместно с Россельхозбанком, посвятят актуальным опросам сотрудничества фермерского движения с сегментом HoRеСа.