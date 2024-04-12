«Росконгресс» представит проект «Потенциал страны. Карьера» на Молодежном дне ПМЭФ

Новый проект фонда станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив «Росконгресса».

«Участие в проекте „Потенциал страны. Карьера“ - это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны», - рассказал председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он подчеркнул, что запуск проекта дополнит новый формат Молодежного дня ПМЭФ и внесет свой вклад в создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе, а также поможет сформировать молодой кадровый резерв для ведущих компаний России.

«Потенциал страны. Карьера» - это технологичная ярмарка вакансий, в которой соберут все предложения и программы от компаний - участников ПМЭФ для студентов и молодых специалистов. Кроме того, найти себе работу смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стажировки, вакансии и программы обучения соберут в едином чат-боте и представят на площадке ПМЭФ в последний день.

Фонд «Росконгресс» с 2020 года разрабатывает и внедряет в жизнь проекты по поддержке молодежи, в сфере образования и построения карьеры: «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», карьерный проект Hunter’s Day и другие. Все они входят в единую систему, направленную на развитие кадрового потенциала страны.

Особое внимание уделяют школьникам, студентам и молодым специалистам, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учебой или трудоустройством, в том числе людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.