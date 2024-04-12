12 апреля 2024, 12:41

«Росконгресс» представит проект «Потенциал страны. Карьера» на Молодежном дне ПМЭФ

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Международный молодежный экономический форум пройдет в последний день ПМЭФ-2024. Для собравшихся на мероприятии студентов, аспирантов, ученых, молодых предпринимателей, управленцев и других гостей фонд «Росконгресс» представит новый проект «Потенциал страны. Карьера». В его рамках потенциальные работодатели расскажут о программах трудоустройства, а кандидаты узнают о карьерных возможностей на специальной ярмарке вакансий.

Новый проект фонда станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив «Росконгресса».

«Участие в проекте „Потенциал страны. Карьера“ - это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны», - рассказал председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он подчеркнул, что запуск проекта дополнит новый формат Молодежного дня ПМЭФ и внесет свой вклад в создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе, а также поможет сформировать молодой кадровый резерв для ведущих компаний России.

«Потенциал страны. Карьера» - это технологичная ярмарка вакансий, в которой соберут все предложения и программы от компаний - участников ПМЭФ для студентов и молодых специалистов. Кроме того, найти себе работу смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стажировки, вакансии и программы обучения соберут в едином чат-боте и представят на площадке ПМЭФ в последний день.

Фонд «Росконгресс» с 2020 года разрабатывает и внедряет в жизнь проекты по поддержке молодежи, в сфере образования и построения карьеры: «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», карьерный проект Hunter’s Day и другие. Все они входят в единую систему, направленную на развитие кадрового потенциала страны.

Особое внимание уделяют школьникам, студентам и молодым специалистам, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учебой или трудоустройством, в том числе людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Молодежь Россия Работа Студенты ПМЭФ-2024
12 апреля 2024, 13:11
Программу встречи Путина и Лукашенко в пятницу раскрыли в Кремле
РИА «Новости»
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В пятницу, 12 апреля, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин сегодня продолжит свое общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который с рабочим визитом находится у нас. Два главы государства встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС», - сказал он.

Песков уточнил, что президенты встретятся с космонавтами, Героем Белоруссии Мариной Василевской и Героем России Олегом Новицким. По его словам, совместная работа России и Белоруссии в области освоения космоса занимает серьезное место в двусторонних отношениях стран.

«В сфере освоения космоса тема сотрудничества России и Белоруссии находится высоко в повестке отношений в рамках союзного государства. Степень интеграции здесь высокая, это одна из самых высокотехнологичных областей, которые можно представить», - добавил пресс-секретарь.

Лукашенко прибыл в Москву вечером в четверг, 11 апреля. После этого он провел личную встречу с Путиным.

Кремль Александр Лукашенко Россия
12 апреля 2024, 12:32
«Наравне с 9 Мая». Чем важен День космонавтики
РИА «Новости»
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Отмечаемый 12 апреля День космонавтики для России стал величайшим днем наравне с Днем Победы 9 Мая. На это в беседе с «360» указал глава общественной организации «Советский космос» Максим Цуканов.

Он напомнил о двух самых важных датах в отечественной космонавтике - 4 октября 1957 года и 12 апреля 1961 года.

«В 57-м году на орбиту вышел первый космический аппарат, а в 61-м году за пределами Земли оказался первый человек. Это был старт космической гонки и крупная победа. День 12 апреля можно называть днем нашей космической победы, для нас он - величайший праздник наравне с 9 Мая», - сказал Цуканов.

Эксперт отметил, что после развала СССР российская космонавтика притормозила в развитии, однако уже в 2000-х годах начала восстанавливаться.

«Мы участвовали в международных миссиях, строили интересные космические телескопы. Началось движение в сторону Луны. Мы обновили МКС, добавили новые модули. Эти достижения можно считать новым шагом в космическое пространство. Испытываем новую ракету „Ангара“, развиваем космодром Восточный. Это только начало», - выразил он уверенность.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

Праздники Ракеты Россия Космос
12 апреля 2024, 11:49
Банки Оренбуржья предоставят бизнесу кредитные каникулы
РИА «Новости»
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В Оренбургской области все банки предоставят бизнесу на полгода кредитные каникулы по упрощенному варианту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-губернатор региона Игнат Петухов.

«Все банки на нашей территории предоставят бизнесу кредитные каникулы. Мы ставим приоритетный вариант таких мер на ближайшие полгода», - отметил он.

Вице-губернатор уточнил, что у банков со стороны предпринимателей много вопросов, особенно от оставшихся без имущества.

«Они вынуждены выплачивать банкам большие проценты. Кредитные организации говорят про кредитные каникулы, но многим пострадавшим потребуется брать новые кредиты для восстановления», - добавил Петухов.

Утром в пятницу стало известно, что в наиболее пострадавшем от наводнения городе Орске в Оренбургской области уровень воды в реке Урал упал почти на два метра за сутки. Однако в зоне подтопления находятся порядка 5,1 тысячи жилых домов.

Банки Россия Бизнес Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 10:34
Архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году раскрыли в России
РИА «Новости»
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В 1943 году бойцы органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали за Германию. Информация об этом хранилась в архивном документе, который рассекретили в ФСБ, сообщило РИА «Новости».

Сотрудник органов госбезопасности Советского Союза, начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов передал в январе 1943 года сообщение замнаркома внутренних дел Всеволоду Меркулову. Он рассказал, что группу французов ликвидировали.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», - указал он.

Разведчик сообщил, что в плен взяли французского капрала Роберта Гестена. Он рассказал, что немцы намечают большую операцию против партизан клетнянских лесов. Также французский пленный сообщил, что Германия ждет подкрепление в виде авиации и танков.

Также в апреле ФСБ рассекретила документы о массовых казнях мирных жителей нацистскими войсками, оккупировавшими Смоленск в годы Великой Отечественной войны. Жертвами стали более тысячи человек.

Германия Авиация СССР ФСБ Танки

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