«Росконгресс» представит на ПМЭФ проекты по созданию кадрового потенциала страны

На стенде «Потенциал страны» ежедневно можно будет пообщаться со специалистами и экспертами проектов фонда и его партнеров, обсудить вопросы совершенствования механизмов регулирования занятости населения, получения профобразования, развития инклюзивной среды и трудоустройства людей с особыми потребностями. Здесь будут поднимать темы наставничества, профориентации и помощи школьникам, студентам, выпускникам вузов и людям с ОВЗ в выборе профессии и построении собственной карьеры.

Спецпроект «Потенциал страны. Карьера» «Росконгресс» представит на ПМЭФ впервые. В нем собрали кадровые возможности, программы и стажировки партнеров и компаний, которые принимают участие в форуме.

На площадке ПМЭФ в формате тач-панелей и в онлайн-режиме будет работать чат-бот. Панели установят в конгресс-центре на первом этаже напротив зоны «Территория российского дизайна», на входе в павильон G, у интерактивной карты регионов России рядом с пресс-центром и на стенде «Потенциал страны» в пассаже, в зоне павильона G.

В экосистему «Потенциала страны» на сегодняшний день входят шесть проектов - социальный «Школьный друг», инклюзивный «РК-Навыки», виртуальное пространство с кадровыми программами и решениями «Потенциал страны. Карьера», «РК-Содружество», «Карьерный проект Hunter’s Day», «ДримтиМ» и детский лагерь «ДримКэмп».

Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте фонда «Росконгресс».