Роскачество забраковало все популярные марки пельменей

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества <…>. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский „Знак качества“», - заявили в пресс-службе.

Для исследования закупили пельмени разных ценовых категорий - от 11,09 до 99,98 рубля за 100 граммов. В упаковках марок «Горячая штучка», «Сибирская коллекция», «Мясной дворик», «Рестория» и «Тураково» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу, а «ВкусВилл» - листерии. Антибиотиков не обнаружили ни в одной пачке, но в пельменях «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Тураково», «Стародворье» и Caesar обнаружили частицы костной ткани.

Не указанные в составе ингредиенты выявили в полуфабрикатах 14 из 20 марок. В пельменях от «Ашана» обнаружили мясо птицы, «Тураково» - соевый белок, «Рестория» - камедь рожкового дерева, «Гранд меню», «Ложкаревъ», «Цезарь» - каррагинан. Лидерами по количеству мясной начинки с учетом категории продукции стали пельмени марок «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория». Меньше всего мяса в «Тураково» и «Ашан».

Некоторые производители сразу после проверки устранили нарушения. В Роскачестве предупредили, что его стандарт - добровольный. Пельмени, которые прошли экспертизу, изготовили по ГОСТ 33394-2015, техническим условиям и стандартам СТО.

Сальмонеллу нашли в курином фарше. Роскачество проверило 18 торговых марок.