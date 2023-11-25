Роскачество рассказало, как выбрать хорошие пельмени

«Пельмени в упаковке не должны быть слипшимися. Если они слиплись, это говорит о нарушении температуры и условий хранения, в том числе при транспортировании и реализации», - сообщили эксперты Роскачества.

Чтобы пельмени не разморозились в процессе покупок, класть их в тележку советуют в последнюю очередь. Хотя в морозилки этот продукт можно хранить до полугода, эксперты советуют не покупать пельмени про запас и стараться хранить не больше месяца.

Информация о «ручной лепке» на упаковке - скорее всего, лишь маркетинговый ход, предупредили в ведомстве, так как ручная работа непроизводительна.

Роскачество также посоветовало потребителям варить пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, чтобы убить все опасные бактерии.

Ранее стало известно, что Роскачество забраковало все популярные марки пельменей. Специалисты ведомства проверили 20 популярных брендов и нашли в них патогенные бактерии, кости, сою, мясо не заявленных на упаковке животных.

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества <…>. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский „Знак качества“», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Слипшиеся в пачке пельмени - признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке - всего лишь маркетинговый ход. В Роскачестве рассказали «Известиям» , как правильно выбирать, хранить и готовить этот полуфабрикат.