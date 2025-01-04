04 января 2025, 10:25

Роскачество предупредило об опасности купленных на обочине незамерзаек

РИА «Новости»
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В составе зимних стеклоомывающих жидкостей, которые продают на обочинах дорог, можно обнаружить метанол. Этот спирт запрещено использовать в производстве любых автомобильных жидкостей, сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе метанола в России запрещен. Однако именно такие жидкости можно встретить на обочинах дорог у „левых“ продавцов, в том числе поэтому покупать их опасно», - отметили в организации.

При покупке незамерзайки на обочине можно нарваться на дешевую подделку, которая содержит вредные компоненты. В Роскачестве отметили, что стеклоомывающая жидкость надлежащего качества не должна иметь резкого химического запаха. На упаковке оригинального товара должны быть указаны полное наименование изготовителя, его адрес, состав и температурный диапазон.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности метанола в составе незамерзайки. Метиловый спирт считается сильным ядом.

Роскачество Покупки
04 января 2025, 09:44
Россиянам разъяснили нюансы оплаты больничного в новогодние праздники
РИА «Новости»
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Декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, как в новогодние праздники оплачивается больничный. Его слова привел RT.

Профессор напомнил, что работнику для получения выплаты необходимо обратиться в поликлинику и оформить больничный лист. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, страховой стаж и количество дней заболевания. Чем дольше сотрудник работал, тем более высокой будет сумма выплаты.

«То есть в случае стажа менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а стаже более восьми лет - 100%», - отметил Виноградов.

Также он добавил, что среднедневной заработок рассчитывают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих официальной дате начала заболевания. Таким образом, если больничный открыли с 1 января 2025 года, то будут учитываться доходы за 2023 и 2024 годы.

Ранее россиянам объяснили, почему 13-ю зарплату не сделают обязательной.

Праздники Работа Больничный
04 января 2025, 07:58
Сигнализация о неисправности сработала в экстренно севшем в Египте самолете
РИА «Новости»
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В экстренно приземлившемся самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эль-Шейхе сработала сигнализация о неисправности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург 3 января во время набора высоты сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В целях обеспечения безопасности полета экипаж воздушного судна решил вернуться в аэропорт Египта и произвел посадку», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321 в пятницу вечером после сообщения о технической неисправности экстренно приземлился в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Самолет летел в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что на время ожидания вылета в Екатеринбург пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе размещение в отелях. Для отправки рейса перевозчик приготовил резервный борт.

Египет Самолеты
04 января 2025, 05:04
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году
РИА «Новости»
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в России в июле 2025 года. Об этом «Российской газете» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Он отметил, что с 1 июля индексация коснется тарифов на платежи за газ, электричество, воду и отопление. Средний рост по России составит около 12%. По словам Колунова, данное повышение заложили в федеральный бюджет на 2025–2027 годы.

«Процент, который я называю, является усредненным по стране, а окончательная цифра зависит от региональных комитетов», - добавил он.

Депутат также привел статистику Минстроя, согласно которой 43% сетей в России нуждаются в замене или модернизации. Для этих работ необходимо 4,5 триллиона рублей, которые возьмут в том числе с платежей населения за ЖКХ.

Ранее Минстрой РФ предупреждал, что размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Эксперт Дмитрий Бондарь напомнил, что за неуплату счетов по коммунальным услугам будут начисляться пени.

Бюджет России ЖКХ Электричество Газ Отопление Россия
04 января 2025, 03:07
Россиян предупредили о фальшивых вызовах в коллегию присяжных
Freepik
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Россиян стали вызывать якобы для участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого нужно перейти по ссылке и указать причины неявки. Схему мошенников в беседе с РИА «Новости» раскрыл руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист предупредил, что аферисты начали писать от имени сотрудников силовых структур. Также они отправляют на электронную почту якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении.

К так называемым «вызовам» мошенники прикрепляют активные ссылки, переход по которым дает им доступ к паролям от различных приложений, в том числе и банковским.

Чтобы избежать проблем, Хаминский посоветовал не вступать со злоумышленниками в диалог. Он отметил, что в случае неуверенности, от кого именно поступил звонок, лучше положить трубку. Также можно перезвонить в государственный орган и уточнить информацию.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать новую схему для взлома мобильных телефонов. Россиянам предлагают установить приложение якобы для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ.

Суд Мошенничество

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