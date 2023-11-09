Росгвардейцы сорвали подпольный концерт в Петербурге из-за антироссийской позиции музыканта

Основателем группы является лидер «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий, который делал антироссийские высказывания. Артист начал выступать против России с 2014 года, называя ее «токсичной». На его деятельность обратили внимание активисты из «Зова народа».

Информацию о концерте в «Космонавте» можно было узнать только из закрытых секретных чатов. В итоге выступление Zero People пришлось отменить. По словам очевидцев, силовики общаются с посетителями и ищут несовершеннолетних. Красовицкого увели в отдельное помещение на разговор.

Ранее концерт Animal Jazz отменили во Владивостоке. Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать участников коллектива и его лидера Александра Красовицкого иноагентами.