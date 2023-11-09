09 ноября 2023, 22:43

Росгвардейцы сорвали подпольный концерт в Петербурге из-за антироссийской позиции музыканта

«ВКонтакте»
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Сотрудники Росгвардии нагрянули в клуб «Космонавт», где планировалось провести концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Силовики ворвались в здание буквально за несколько минут до начала выступления, сообщил РЕН ТВ.

Основателем группы является лидер «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий, который делал антироссийские высказывания. Артист начал выступать против России с 2014 года, называя ее «токсичной». На его деятельность обратили внимание активисты из «Зова народа».

Информацию о концерте в «Космонавте» можно было узнать только из закрытых секретных чатов. В итоге выступление Zero People пришлось отменить. По словам очевидцев, силовики общаются с посетителями и ищут несовершеннолетних. Красовицкого увели в отдельное помещение на разговор.

Ранее концерт Animal Jazz отменили во Владивостоке. Общественники направили в Следственный комитет просьбу признать участников коллектива и его лидера Александра Красовицкого иноагентами.

Санкт-Петербург Концерты
09 ноября 2023, 22:18
Рабочую неделю предложили сократить в России
Unsplash
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов. Документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час - с 40 до 39 часов. Документ опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющую сокращенный рабочий день перед государственными праздниками, Распространяя ее действие на все дни предшествующие выходным», - указали в пояснительной записке.

В законопроекте отметили, что люди находятся на работе более 40 часов в неделю, с учетом времени, которое тратится на дорогу. А некоторые работодатели увеличивают объемы работы, но не увеличивают штат сотрудников.

По слова автора инициативы, члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрата Гибатдинова, идея сделать пятницу сокращенным днем поможет снизить чрезмерную нагрузку среди работников, а также даст возможность создать новые рабочие места.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставить многодетным семьям дополнительные выходные.

Госдума РФ Работа
09 ноября 2023, 20:00
Комиссия по монументальному искусству поддержала установку памятника геологу в Москве
Википедия
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Комиссия по монументальному искусству поддержала инициативу об установке в Москве памятника в честь бывшего министра геологии СССР Евгения Козловского. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

По данным ведомства, памятник бывшему министру геологии Козловскому единогласно одобрили. Его планируют разместить перед зданием министерства природных ресурсов и экологии в столице.

Евгений Козловский - советский и российский геолог и экс-министр геологии СССР. Он лично участвовал в открытии месторождений нефти в Западной Сибири, алмазов близ Архангельска и олова на Дальнем Востоке России.

По его инициативе на правительственном уровне утвердили научно-практическую систему исследования части земной коры ниже почвенного слоя «космос - воздух - земля - скважина». Благодаря проекту исследование недр вышло на новый, продвинутый уровень. Геолог также повлиял на реализацию проходки Кольской сверхглубокой скважины.

Памятники Москва 2023
09 ноября 2023, 19:51
Оперную певицу Максакову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Оперную певицу Марию Максакову* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Постановление о штрафе за административное правонарушение вынес Пресненский районный суд Москвы.

В список иноагентов Максакова* попала в мае этого года. Позже певица уехала из России. В минувшем августе она выражала благодарность Лайме Вайкуле за то, что на одном из организованных ей фестивалей было много украинской символики.

Помимо этого, Максакова* оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины, пожаловавшись, что в этой республике такое мероприятие организовать не получается из-за экономии денег, сообщал StarHit.

Тогда же певица осыпала комплиментами и Аллу Пугачеву. Артистка тоже покинула Россию, однако в ноябре этого года ненадолго вернулась.

Как выяснилось позднее, она совершила визит, в том числе и в студию звукозаписи «Салам» в Твери. Эти данные в беседе с ТАСС подтвердил основатель студии Михаил Саламов. Никаких подробностей он сообщать не стал.

*Мария Максакова признана иностранным агентом.

Суд Москва 2023
09 ноября 2023, 19:08
Жилую высотку с пятью подземными этажами построят на западе Москвы
Freepik
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Строительство жилого дома площадью более 69 тысяч квадратных метров начнут на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Многоэтажное здание возведут в районе Раменки между улицей Лобачевского и станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

«Он станет частью жилого комплекса с „гибкими“ фасадами и „парящими“ мостами, которые соединят три башни. Особенность дома - обустройство пяти подземных этажей, на трех из которых разместится паркинг, также на минусовых этажах появятся кладовые помещения», - рассказал Бочкарев.

По его словам, на первых этажах будут магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и другие предприятия для удобства постояльцев.

Кроме того, здание оснастят вестибюлями, колясочными, зонами консьержей и другими общественно необходимыми помещениями внутри дома.

В минималистичном внешне здании установят панорамные окна, которые будут украшать белые закругленные рамы. Поверх фасадов сделают отделку из алюминиевого листа.

Во время стройки за проектом будут следить инспекторы Мосгосстройнадзора. После получения от застройщика информации о начале работ составят индивидуальную программу проверок здания.

В составе жилого комплекса «Событие» построят три жилых корпуса с парком на крыше и надземными переходами между домами. Примерно на половине территории района будут бульвары, зоны отдыха и сады.

Для жильцов обустроят придворовую территорию. Организуют зоны для прогулок и активного отдыха. Также позаботятся о владельцах питомцев - для них соорудят специальные площадки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023

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