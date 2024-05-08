Росгвардейцы провели персональный парад для ветерана ВОВ в Москве

После этого Михаилу Ивановичу вручили подарки, в частности, копию боевого знамени 272-го гвардейского минометного Перемышльского ордена Красной Звезды полка, где он служил. Ветерану также пожелали долголетия и крепкого здоровья.

Ранее в Калмыкии провели акцию «Полет Победы», поздравив 99-летнего ветерана ВОВ Петра Леонтьева.

Ветерана поздравило руководство и личный состав Главного управления Росгвардии (РГ) по городу Москве, в числе которых были замкомандующего Центрального округа РГ по военно-политической работе генерал-майор Алексей Сальников и замначальника Главного военно-политического управления РГ полковник Дмитрий Бушуев. К поздравлениям присоединились представители ветеранской организации и фонда «Победоносец».

Перед домом фронтовика прошел персональный парад, в котором участвовали сотрудники вневедомственной охраны и кадеты колледжа имени Маршала Чуйкова. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр ОМОН «Авангард», исполнивший любимые и известные композиции военных лет.