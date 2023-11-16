16 ноября 2023, 14:59

Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов

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Три адвоката Алексея Навального* пополнили список террористов и экстремистов. В перечень вошли юристы Вадим Кобзев**, Игорь Сергунин***  и Алексей Липцер****. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

Адвокаты фигурировали в уголовном деле об экстремистском сообществе.

Басманный суд Москвы арестовал трех юристов , их обвиняют в организации связи между Навальным * и группой экстремистов. По версии следствия, заключенный мог благодаря их действиям планировать и готовить преступления. Ранее в домах арестованных адвокатов прошли обыски.

Навального * признали виновным в организации и финансировании экстремистского сообщества, а также в реабилитации нацизма и создании НКО, посягающей на права граждан. В августе блогер получил 19 лет колонии строгого режима.

* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.

**** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.

Адвокаты Экстремизм Алексей Навальный
16 ноября 2023, 15:32
«Одноклассники» защитят пользователей от навязчивого общения в соцсети
РИА «Новости»
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Пользователей «Одноклассников» оградят от навязчивых знакомств и общения с нежелательными собеседниками в социальной сети. Об этом рассказали в пресс-службе ОК.

Соцсеть запустила модель на основе машинного обучения, которая и защитит пользователей от навязчивого общения. Часто отказывающиеся от знакомств в ОК юзеры перестанут получать информацию об активности нежелательных аккаунтов.

Киберсталкеров тоже ждут ограничения. Им урежут количество диалогов с незнакомыми пользователями. Обновление направлено на развитие комфортной среды для общения в «Одноклассниках».

Как отметил директор по информационной безопасности компании Денис Горчаков, проблема навязчивого общения прослеживается на всех платформах и сервисах. Однако больше всего это заметно в социальных сетях.

«Решение оградить пользователя от навязчивого поведения оказалось эффективным: мы видим, что пользователям стало комфортнее общаться в соцсети, так как число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомых людей заметно снизилось», - подчеркнул он.

Для защиты пользователей «Одноклассники» проанализировали социальное взаимодействие в соцсети. На основе собранных данных ОК ограничит контакты между аккаунтами, которые проявляют активность и регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых и пользователей, часто отклоняющих подобные заявки. Новая модель снизит вероятность бесед между ними.

Систему тестировали несколько месяцев на разных аудиториях ОК. В рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.

Интернет Соцсети
16 ноября 2023, 14:57
Заявки из 44 городов прислали в Москву на конкурс «Городское пространство»
РИА «Новости»
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На восьмой Всероссийский конкурс «Городское пространство» поступило 447 заявок от учащихся 65 учебных заведений из 44 городов России. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Конкурс посвятили тому, чтобы показать достижения градостроительной политики Москвы и других городов России. Его участники смогли показать новые проектные решения в проектировании современных городских пространств.

Конкурс прошел в 25 номинациях. Больше всего работ посвятили архитектуре общественных зданий для отдыха, торговли и развлечений.

По мнению Левкина, подобные конкурсы помогут развить творческий потенциал молодых архитекторов, дизайнеров и других профильных специалистов.

Ранее в Москве прошел конкурс по созданию сувенирной продукции «Дизайн-цех». Дизайнеры, художники и маркетологи подали больше 290 заявок на участие в нем.

Строительство конкурсы Архитектура Москва 2023
16 ноября 2023, 14:33
Ресторатор Орлов перед отъездом из России подарил знакомым однушку в Москве — СМИ
YouTube
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Перед отъездом из России основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов подарил знакомым квартиру в Москве, где был зарегистрирован. Как написал Telegram-канал Mash, мужчина не планировал возвращаться.

По данным канала, 38-метровая однушка ресторатора находится в доме на Нагорной улице.

«Ею Орлов владел с 2007 года. Но жить предпочитал в других местах», - написал Mash.

Орлова объявили в федеральный розыск по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Эта новость вызвала шок в окружении бизнесмена. Коллективу Орлов запомнился как честный и трудолюбивый организатор, не способный пойти на преступление.

Бизнесмен Егор Ваганов рассказывал, что Орлов давно живет в Киеве , там он построил гольф-клуб. Новость о розыске вызвала у предпринимателя недоумение.

Перед отъездом из России основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов подарил знакомым квартиру в Москве, где был зарегистрирован. Как написал Telegram-канал Mash , мужчина не планировал возвращаться.

Россия
16 ноября 2023, 14:00
Россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании за 10 лет
Unsplash
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В первой половине 2023 года россияне бросились покупать жилье в Испании и побили 10-летний рекорд по сделкам. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Центра статистической информации нотариата королевства.

С января по июнь число сделок по купле-продаже испанской недвижимости среди россиян выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2137. Показатель приблизился к пиковым значениям, которые зафиксировали во втором полугодии 2013 года.

При этом россияне чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают. Лидерами среди иностранцев по числу сделок с квартирами и домами в европейской стране остаются британцы. За ними следуют жители ФРГ и Марокко.

Ранее сообщалось, что россияне стали основными покупателями жилой недвижимости у крупного застройщика в Дубае. Спрос на объекты в ОАЭ вырос еще в феврале 2022 года. Многие брокеры в тот период переехали в страну и сменили вектор продаж на Дубай.

Россия Недвижимость Испания

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