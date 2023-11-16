Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов
Три адвоката Алексея Навального* пополнили список террористов и экстремистов. В перечень вошли юристы Вадим Кобзев**, Игорь Сергунин*** и Алексей Липцер****. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.
Адвокаты фигурировали в уголовном деле об экстремистском сообществе.
Басманный суд Москвы арестовал трех юристов , их обвиняют в организации связи между Навальным * и группой экстремистов. По версии следствия, заключенный мог благодаря их действиям планировать и готовить преступления. Ранее в домах арестованных адвокатов прошли обыски.
Навального * признали виновным в организации и финансировании экстремистского сообщества, а также в реабилитации нацизма и создании НКО, посягающей на права граждан. В августе блогер получил 19 лет колонии строгого режима.
* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.
*** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.
**** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.