Росавиация предложила авиаперевозчикам запустить рейсы в КНДР

«Предложение поступило в „Аэрофлот“ и „Аврору“, последняя подтвердила теоретическую готовность», - указали в публикации.

На сегодняшний день единственным вариантом попасть в Пхеньян без спецрейса является перелет на Air Koryo из Владивостока. При этом большая часть туроператоров пока не получила запросы по организации рейсов в КНДР.

Однако на прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для обсуждения с гражданской авиацией вопроса внедрения регулярных рейсов в Пхеньян. «Аэрофлот» и «Аврору» попросили оценить свою готовность к подобным перевозкам. Речь идет об увеличении рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

Аналитики предположили, что основной поток пассажиров в Северную Корею составят бизнесмены, государственные и общественные деятели, поездки которых носят командировочный и деловой характер. Кроме того, ожидается рост спроса со стороны любителей экзотических путешествий.

Ранее турэксперт Юрий Барзыкин рассказал, как туристы могут попасть в Северную Корею. Специалист заявил, что путешественники должны забыть о синих джинсах, спонтанной фотосъемке и ярком макияже.