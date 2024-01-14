14 января 2024, 13:13

Росатом нашел на Чукотке 100 тонн золота

РИА «Новости»
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Росатом обнаружил крупнейшее месторождение золота с 1991 года. В месторождении «Совиное» находятся более 100 тонн золота, сообщили в пресс-центре госкорпорации.

«По результатам завершенных оценочных работ утверждены запасы в более чем 100 тонн золота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России», - передали в Росатоме.

На базе месторождения «Совиное» создали горнорудный кластер, для этого дивизион Росатома уже инвестировал более одного миллиарда рублей. Буровые работы шли круглый год в условиях сплошной многолетней мерзлоты. Специалистам удалось пробурить 123 скважины длиной более 32 километров.

Генеральный директор АО ЭГМК Вячеслав Галактионов рассказал, что к концу 2028 года на «Совином» запустят горно-обогатительное производство. В планах выпускать от трех тонн золота в год.

«Мы видим перспективы расширения всего добычного кластера в Чукотском автономном округе», - подчеркнул Галактионов.

Это в значительной мере поможет региону в развитии.

«Совиное» - коренное месторождение золота у побережья Чукотского моря, расположенное в 40 километрах от поселка Ленинградский. На всей территории месторождения - многолетняя мерзлота. Совиное входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону. Само месторождение было открыто в 1970-х годах, сообщало ИА «Чукотка». В его золотоносном узле выявлили более 30 месторождений россыпного и коренного золота.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М». Атомная станция малой мощности появится на Чукотке, она позволит обеспечить надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудное месторождение «Совиное» и населенные пункты региона.

Строительство Золото Россия Росатом
14 января 2024, 13:31
Пенсионера с инсультом вытащили из погреба в Хабаровском крае
Пресс-служба МЧС
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В Хабаровском крае пенсионер спустился в погреб, но не смог выйти из него из-за случившегося приступа инсульта. Мужчине помогли вовремя приехавшие спасатели, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Экстренная служба получила сигнал от соседа пенсионера по гаражу. МЧС опубликовало видео , на котором показана работа бригады спасателей. Когда они доехали до места погреба, один из сотрудников министерства спустился к пенсионеру и расчистил место для его подъема. Коллеги спасателя подняли пожилого мужчину с помощью альпинистского снаряжения и носилок. После этого его занесли в машину скорой помощи, которая ждала на улице.

Накануне пресс-служба МЧС сообщила о спасении рыбаков , которых унесло на льдине в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали в двух километрах от берега, спасатели подплыли к ним на судне с воздушной подушкой. В МЧС отметили, что в 1994 году подобный дрейф закончился гибелью десятков рыбаков на траверзе поселка Каширское под Калининградом.

Пенсионеры МЧС РФ
14 января 2024, 12:48
«Он никогда никому не подражал». Поэтесса Кудимова — о Льве Рубинштейне
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Поэт Лев Рубинштейн был ярким, неповторимым и независимым человеком. Его смерть стала огромной потерей для всей постсоветской истории, рассказала «360» поэтесса и прозаик Марина Кудимова.

«Я покойного Леву помню с начала 90-х. Это было такое время, которое, видимо, больше никогда не повторится. То есть время максимального самовыражения, когда каждый творческий человек мог делать все, что он хотел», - поделилась Кудимова.

Лев Рубинштейн очень быстро стал лидером московского концептуализма, отметила собеседница «360». По ее мнению, самым близким по творческой идейной стороне Рубинштейну был покойный Дмитрий Пригов.

«Так они парочкой всегда и ходили», - вспоминала она.

Независимость и уникальность Писательница подчеркнула, что при всей разности ее и Рубинштейна подходов к поэзии, она понимала - это очень яркий человек.

«Мы все оказались втянуты в разные политические и другие аспекты жизни, тут ничего не поделаешь, этого требует время. Но мне кажется, что Лев Рубинштейн был очень богемным, незаурядным человеком», - заявила Кудимова.

Поэтесса призналась, что больше чем карточки Рубинштейна ей нравилась модель его творческого поведения.

Стихи на карточках Смерть поэта стала огромным минусом и потерей для всей постсоветской истории. Собеседница «360» предположила, что даже уход из жизни Пригова оказался не такой большой утратой с той точки зрения, что автор успел гораздо больше себя выразить.

«А Лева последние годы совсем как-то ушел в политику… Хотя я была на его выступлениях последних лет, и он был в роскошной форме! <…> Жалко, ужасная трагедия. Ужасно, что все так получилось. Я всей душой желаю, чтобы Лев Рубинштейн обрел покой и встретился со всеми, кто был ему дорог», - заключила Кудимова.

Лев Рубинштейн долго работал библиотекарем и благодаря этому изобрел один из символов отечественного концептуального искусства - стихи на карточках. Они стали поэтическим вызовом советскому конформизму, а сам Рубинштейн принципиально отказывался от официальных книжных публикаций из-за цензуры. Поэт читал свои стихи с маленьких карточек, они так же и издавались: пачками маленьких бумажек.

Поэт Лев Рубинштейн скончался 14 января на 77-м году жизни. В последние дни он был в крайне тяжелом состоянии после ДТП, врачи боролись за его жизнь в реанимации.

ДТП Врачи Дороги Россия История Писатели
14 января 2024, 12:14
Выдворенного из Латвии пенсионера поселили в отеле в Калининграде
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Военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии, поселили в отеле в Калининграде. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, 82-летний россиянин проживает в гостинице со своим сыном. Они планируют забрать из Латвии супругу пожилого человека в ближайшее время.

Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности» и дали ему час на сборы, после чего отвезли к границе. Накануне губернатор Калининградской области Михаил Ведерников пообещал, что пенсионера встретят и разместят , а также окажут ему необходимое внимание и помощь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что россиянина выдворили из Латвии под надуманным предлогом, и его депортация носит провокационный характер. Такой шаг с латвийской стороны нацелен на запугивание русскоязычных жителей, которые стали жертвами русофобии и неонацистских проявлений. Захарова заверила, что Россия не бросит депортированных людей.

Латвия Пенсионеры Отели Калининград
14 января 2024, 12:02
Двухлетняя девочка умерла в детсаду Казани после лечения ОРВИ
Unsplash
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Двухлетняя девочка умерла детском саду Казани. Ребенок потерял сознание во время игры, сообщил Telegram-канал Shot.

«Девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка», - уточнили авторы статьи.

Приехавшие на вызов врачи определили, что смерть ребенка наступила час назад. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют: воспитатели поздно вызвали скорую или медики долго ехали.

До этого воспитанница месяц лечилась от ОРВИ. После новогодних праздников ребенок вернулся в детсад. Пока причины происшествия неизвестны.

Ранее маленькая девочка в Благовещенске потеряла сознание в детсаду и умерла через два дня. Ребенку должно было исполниться два года. Родители отвели дочь в детсад со справкой о том, что она здорова.

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