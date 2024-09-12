12 сентября 2024, 11:46

«Ромир» рассказал, сколько бургеров могут позволить себе россияне

РИА «Новости»
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На средний месячный доход гражданин России может купить 472 бургера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование российского потребительского рынка от «Ромир».

Потребители в Москве в первом полугодии 2024 года могли позволить себе приобрести больше, чем другие жители РФ. Москвич на одну заработную плату мог купить 850 бургеров.

Исследование «Ромир» получило название «индекс бургера». Оно рассчитывалось как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров, уточнило издание.

Авторы исследования взяли за основу три бургера в сетях ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка», Rostic’s и Burger King. Далее вывели среднюю стоимость за один бургер и посчитали, какое количество сэндвичей могут позволить себе россияне на одну заработную плату.

Ранее исследование «Антиконтрафакта» показало, что почти 90% армянских коньяков на российских прилавках оказались небезопасными.

Исследования Еда
12 сентября 2024, 11:30
В Госдуме выдвинули предложение в ответ на призыв запретить сайты с ГДЗ
РИА «Новости»
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями, депутат Госдумы Яна Лантратова в ответ заметила, что такая мера, если ее примут, навряд ли поможет решить проблему списывания. Своей точкой зрения парламентарий поделилась в комментарии 360.ru.

«Чем руководствуется Минпросвещения, делая такие заявления, я понимаю: большинство использует готовые домашние задания не по назначению. Не вдумываясь списывают», - пояснила она.

Также Лантратова согласилась, что это, безусловно, не способствует развитию детей. Но при этом стоит признать, что запрет ГДЗ не поможет решить проблему списывания в целом, ведь есть и другие возможности: нейросети, решебники для учителей.

«Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными», - подчеркнула собеседница 360.ru.

О необходимости запрета сайтов с ГДЗ Кравцов заявлял накануне. По его словам, те, кто их формирует, совершают преступление.

Школы Госдума РФ Образование
12 сентября 2024, 11:15
МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет новых гражданах России
РИА «Новости»
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МВД отравило запросы в военкоматы с просьбой предоставить данных о лицах, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».

Сейчас МВД проверяет, встали ли на воинский учет те, кто недавно получил паспорт Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что за не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет грозит можно лишиться паспорта РФ.

В августе сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов , недавно получившим российские паспорта. Рейд правоохранители провели в хостелах, на овощной базе и автовокзале.

Мигранты МВД РФ
12 сентября 2024, 09:20
«Умер в присутствии бригады скорой». Источник назвал причину смерти Сванидзе
РИА «Новости»
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Причиной смерти Николая Сванидзе стала пневмония. Об этом 360.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его информации, ведущий скончался в присутствии бригады скорой помощи.

Врачей вызвали в один из домов на улице Маршала Василевского. Звонок поступил от жены Сванидзе. Журналист жаловался на одышку и температуру. Его не стало в 23:30, добавил источник.

Ранее о смерти Сванидзе сообщила член СПЧ при президенте России Ева Меркачева. Ему было 69 лет.

Журналистика Телевидение
11 сентября 2024, 23:54
Памфилова пожаловалась на поведение членов КПРФ на выборах
РИА «Новости»
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ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России - За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона», - сказал он.

Афонин заявил, что Алексей Куринный и Мария Дробот «боролись с правонарушителями». По его мнению, оснований для разбирательства в их отношении нет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова при оглашении итогов довыборов в Госдуму по трем одномандатным округам заявила, что голосование проходило в беспрецедентно неблагоприятной обстановке , но очень спокойно. По ее словам, депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.

В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии, по ее словам, оказывал депутат от «Справедливой России - За правду!» Валерий Гартунг. Памфилова назвала такое поведение некорректным и сообщила о жалобе в Госдуму.

Выборы прошли с 6 по 8 сентября в 49 регионах России. Проголосовали более 27 миллионов человек.

Элла Памфилова Депутаты ЦИК РФ КПРФ Единый день голосования Выборы

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