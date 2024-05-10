Роман Сорокина начали проверять из-за постельных сцен с несовершеннолетними

Аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион, воздух прогреется до +20 градусов только к 20-м числам месяца. Об этом в комментарии 360.ru рассказал синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

«Начиная с субботы, 11 мая, температура начнет приближаться к 9 градусам в течение дня. Потом снова похолодает до 5… 7 градусов, в воскресенье выше температура не поднимется», - отметил эксперт.

В понедельник, 13 мая, и во вторник, 14 мая, ожидаются небольшие всплески тепла - воздух будет прогреваться до 9… 11, продолжил он. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнется 15-го числа.

«В Московской области ожидается от 13 до 15 градусов. С 16 мая ждем потепления до 17… 19 градусов, а уже в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, - под 20 градусов в Московском регионе будет», - подчеркнул Ильин.

Вместе с тем, добавил специалист, особо обольщаться не стоит - кратковременные падения температуры еще предстоит пережить, но это будет уже не 2… 5 градусов.

«Речь идет о диапазоне в пределах 10… 15 градусов, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы еще понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур 18… 23 градуса», - заключил он.