02 ноября 2024, 10:44

Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы

РИА «Новости»
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Только благодаря церкви все люди не передвигаются на четвереньках, в отличие от современных детей, которым захотелось «лаять и раком ходить». Такое заявление во время проповеди сделал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди. Видео опубликовал Telegram-канал RTVI.

«А почему они такие? Потому что у них папы-безбожники, возможно, мамы-безбожницы. Когда мама их во чреве носила, ни одной молитвы не прочла, папиросы курила, рок-музыку слушала, а потом они не воспитывал их никто. Вот они теперь стали раком и гавкают», - размышлял он.

По словам священника, скоро квадроберы начнут друг у друга «под хвостами» нюхать, а затем спариваться средь бела дня на улице».

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход переодетым в животных посетителям. В Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур , связанных с квадробикой и фурри.

Ранее психолог Екатерина Шумейко предположила, что квадробинг отражает внутренние переживания ребенка. Академик РАН Геннадий Онищенко в с вою очередь призвал не относить это движение к психическим заболеваниям.

Священники Дети РПЦ Квадроберы
01 ноября 2024, 23:58
«Не сработаемся». Жителя Москвы не взяли в IT-компанию из-за предостережения таролога
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Программисту Артему из Москвы отказали в трудоустройстве в IT-компанию из-за мнения штатного таролога в организации. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

По его словам, все началось с приглашения на онлайн-собеседование на известном сайте по поиску работы. Удаленную встречу долго не получалось устроить из-за разных часовых поясов. Когда она наконец состоялась, Артем поговорил с эйчаром, директором и заместителем директора около получаса. В конце диалога ему пообещали вернуться с результатами позже.

Однако потом компания пропала на месяц. Мужчина уже успел забыть про нее, но вдруг получил ответ от организации.

«Возвращаюсь с обратной связью - к сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (шесть лет - это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат в 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», - ответили Артему в компании.

Мужчина очень возмутился такому ответу. По его мнению, в этой фирме странно принимают решения о трудоустройстве.

«Это должно все-таки оцениваться по навыкам, по стажу работы человека, но никак не по гороскопу», - удивился Артем.

Он отметил, что даже если бы его взяли на эту должность, он все равно бы не согласился. За время ожидания программист уже нашел другую работу и приступил к трудовым обязанностям.

Работа Мужчины Москва
01 ноября 2024, 23:00
«Любая запись на диктофон». За призывы к аборту по телефону начнут штрафовать
РИА «Новости»
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В ряде регионов приняли законы, запрещающие склонять беременных к аборту. Предусмотрели и ответственность — как правило, это штрафы, однако в России пока нет судебной практики по таким делам, рассказал 360.ru адвокат Никита Кушеверский. По его словам, россиянки при помощи гаджетов смогут доказать, что их подталкивали к прерыванию беременности.

Юрист напомнил, что кроме прочего в Уголовном кодексе есть статья 123. Она предусматривает наказание за незаконное проведение абортов. Что касается ответственности административной, то здесь речь идет о недопустимости уговоров к прерыванию беременности.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», - объяснил Кушеверский.

Он добавил, что пока что в России нет судебной практики по подобным делам. Да и самих дел, на которых можно было бы акцентировать внимание, тоже нет. По словам адвоката, доказать факт склонения к абортам можно при помощи гаджетов.

«Тут [подойдет] любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Это будет являться доказательством того, что женщину тем или иным образом пытались склонить к тому, чтобы сделать аборт», - резюмировал собеседник 360.ru.

Одним из регионов, где ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.

Штрафы Дети Законы Врачи Женщины
01 ноября 2024, 21:10
Меньше пива за те же деньги. Переход на банки по 0,45 литра ударит по любителям пенного
РИА «Новости»
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Пиво в связи с переходом производителей на алюминиевые банки объемом 0,45 литра дешевле для потребителей не станет, рассказал 360.ru директор микропивоварни Кирилл Селин. Он отметил, что изменение тары в целом никак не повлияет на работу производств.

По словам специалиста, трудности могут возникнуть лишь на этапе переустройства линии выпуска. В остальном же производители будут работать как и прежде. Переход с баночек объемом 0,5 литра на 0,45 в первую очередь скажется на потребителях.

«Объем уменьшится, а цены останутся прежними, потому что у нас так не принято, все ставят те же цены, которые и были до этого. Просто потребитель будет получать, к сожалению, меньше пива. Это касается и других продуктов, и энергетиков», - объяснил Кирилл Селин.

По мнению экономиста Александра Разуваева, продажа напитков в банках по 0,45 литра выгодна и производителям, и торговым сетям. Эксперт добавил, что потребители в любом случае не откажутся от покупки того, что им нравится.

Пиво Деньги
01 ноября 2024, 15:33
Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» стартует 4 ноября
РИА «Новости»
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Третий Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества» для активной молодежи из Москвы и регионов стартует в День народного единства, 4 ноября. Победители смогут получить грант ректора МГУТУ и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата, сообщили на сайте вуза.

Среди направлений подготовки – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогика. Конкурс служит механизмом поддержки мотивированной молодежи, заявил ректор МГУТУ Арсений Миронов.

«Миссия университета - дать новому поколению доступ к качественному образованию. И речь не только о ребятах и девчатах из казачьих регионов, но и о любом молодом человеке, который разделяет ценности казачества и служения народным святыням», - сказал он.

Вуз провел второй набор на казачий бакалавриат - направление оказалось очень востребованным. На первый курс поступили 95 человек, еще около дюжины - на другие направления.

Свои проекты в рамках конкурса могут представить выпускники школ и учреждений СПО. Для участия ребята должны выполнить тестовые мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

Конкурсанты могут подготовить работу о вере в жизни казака, местах казачьей славы, образе казака в будущем, роли своей семьи в истории России, а также написать сценарии мультфильма или кино о казачестве или придумать игру на эту тему. Полный перечень представлен на сайте конкурса. Готовый проект необходимо отправить по адресу grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.

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