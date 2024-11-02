Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы

«А почему они такие? Потому что у них папы-безбожники, возможно, мамы-безбожницы. Когда мама их во чреве носила, ни одной молитвы не прочла, папиросы курила, рок-музыку слушала, а потом они не воспитывал их никто. Вот они теперь стали раком и гавкают», - размышлял он.

По словам священника, скоро квадроберы начнут друг у друга «под хвостами» нюхать, а затем спариваться средь бела дня на улице».

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход переодетым в животных посетителям. В Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур , связанных с квадробикой и фурри.

Ранее психолог Екатерина Шумейко предположила, что квадробинг отражает внутренние переживания ребенка. Академик РАН Геннадий Онищенко в с вою очередь призвал не относить это движение к психическим заболеваниям.