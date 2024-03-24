Родственников пострадавших при теракте в Crocus City Hall перевезут в Москву бесплатно

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«Бесплатно перевезем родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall из Москвы и в Москву», - заявили в компании.

В пресс-службе уточнили, что для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

В пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что спасательную операцию на территории Crocus City Hall уже завершили. В ближайшее время власти решат вопрос с автомобилями, которые остались на парковке концертного зала.