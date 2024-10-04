04 октября 2024, 21:07

Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» подали 12 исков о моральном вреде

РИА «Новости»
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В Дорогомиловский суд Москвы поступило 12 исковых заявлений от родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщило РИА «Новости». Иски о компенсации морального вреда предъявили к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

В суде агентству рассказали, что пока не решили вопрос о принятии новых исковых заявлений по делу о пожаре в «Зимней вишне».

ТЦ в Кемерове загорелся 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, много детей. По факту пожара возбудили четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек. Все они получили реальные сроки от пять до 18 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок освободили из колонии из-за состояния здоровья. Диагноз в суде не назвали, но уточнили, что он входит в список заболеваний, препятствующих лишению свободы.

Суд Пожар в ТЦ Зимняя вишня
03 октября 2024, 09:49
Приложение «Авито» исчезло из Google Play
Global Look Press
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Магазин приложений Google Play по неизвестным причинам заблокировал доступ к сервису «Авито». Платформу по-прежнему можно скачать на Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore, сообщила пресс-служба площадки для размещения объявлений.

«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», - отметили в компании.

В пресс-службе объяснили, что, несмотря на исчезновение приложения из Google Play, для пользователей практически ничего не изменилось. Если сервис уже установили на смартфоне, он продолжит работать.

«Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», - пояснили в «Авито».

Также представители компании предупредили, что в приложении может перестать работать функция пуш-уведомлений. Чтобы установить сервис, можно найти его в других магазинах приложений или пользоваться мобильной версией сайта.

Google Интернет Смартфоны
03 октября 2024, 09:46
Работодателям рекомендовали не отпускать простуженных сотрудников без больничного
Freepik
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В Государственной думе рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова.

Она назвала неоднозначным предложение о об освобождении простуженных от работы на два-три дня без больничного.

Такая мера повлияет не только на рабочий процесс, но и скажется на здоровье людей, считает Фролова. Она напомнила, что при первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели - к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», - объяснила парламентарий.

Инициатива также негативно скажется на дисциплине - без больничного потеряется возможность контроля.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее объяснил, что пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель.

Здравоохранение Госдума РФ Работа Больничный
03 октября 2024, 08:33
В Чечне создали палестинскую национально-культурную автономию
Unsplash
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Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне. О ее создании объявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Свидетельство о госрегистрации организации министр передал старейшине палестинской общины в регионе Альхагу Насефу, уточнило издание «Чечня Сегодня».

Церемония состоялась на заседании Консультационного совета при главе республике. Его провели в Наурском районе.

В своей речи Дудаев обратил внимание, что в регионе вот уже много лет не возникало конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. По его словам, Чечню можно считать общим домом для религий и народов.

Чечня Палестина
03 октября 2024, 07:16
Родителей детей-квадроберов предложили наказывать
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка на имя омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Колунов предложил разработать меры ответственности, включающие лишение родительских прав.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу», - написал Колунов.

По его словам, в России зафиксировали резкий рост случаев «квадробинга». В адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей.

Протоиерей Сергей Лепин из Белоруссии ранее заступился за представителей субкультур квадроберов и хоббихорсеров. Он напомнил, что в прошлом неформалы впоследствии становились священниками.

Дети Депутаты

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