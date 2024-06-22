22 июня 2024, 19:54

Родственникам заключенных разрешили длительные свидания в СИЗО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Заключенные в СИЗО получать больше времени на свидания с родственниками. Закон, который разрешает длительные встречи, подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Законом реализуют постановление Конституционного суда, который признал нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с членами семьи. В инстанции указывали , что приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии, а также в тюрьме и оставленные в изоляторе или переведенные в него для участия в судебных разбирательствах лишены длительных встреч без законных оснований.

Документ, подпись под которым поставил Путин, внесет изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. У указанной категории осужденных появится возможность таких свиданий с родственниками и иными лицами. Исключением станут встречи с адвокатом и нотариусом.

В законе также предусмотрели замену этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. В силу он вступит через полгода.

Заключенные Суд Законы Тюрьмы СИЗО Владимир Путин
22 июня 2024, 18:06
У матери в Кузбассе забрали ребенка из-за отказа ставить прививки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ряд пабликов в соцсетях в Кузбассе сообщили, что в Прокопьевске 16 мая у семьи забрали грудного ребенка за отказ матери проходить диспансеризацию, ставить прививки и давать витамин D. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По поручению Середюка специальная комиссия выезжала в Прокопьевск, чтобы разобраться в произошедшем.

«Заключение экспертов: состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребенка - он отстает в развитии от сверстников и был обессилен», - отметил он.

Врио губернатора добавил, что ребенка поместили в дом малютки по заявлению матери. С четырех месяцев малыш не набирал вес, также он не сидит и не ползает, поэтому врачи рекомендовали провести дообследование и лечение.

«Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу имени Ю. А. Атаманова. Там его встречает опытная бригада медиков», - написал Середюк.

Он отметил, что мать и ребенка обеспечат всем необходимым.

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем, а затем обратила внимание на странное поведение девочки. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Дети Больницы Семья Врачи
22 июня 2024, 17:48
Религиозное имущество запретили приватизировать в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, если оно находится в государственной или муниципальной собственности. Он будет защищать религиозное имущество от внешнего посягательства.

Также недействительными признают любую сделку по отчуждению религиозного имущества, совершенную с 2010 года. Исключения составят объекты культурного наследия - например, церкви, колокольни, часовни и так далее.

Ранее РПЦ предложила запретить в России использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм.

Законы Запреты Россия Религия Владимир Путин
22 июня 2024, 17:34
На прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы распространили режим СЭЗ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны на приграничные территории подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале правовой информации.

Судя по тексту закона, речь идет о территориях регионов, граничащих с ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, но конкретные субъекты при этом не называются.

РИА «Новости» отметило, что режим СЭЗ будет действовать в Брянской, Курской и Белгородской областях.

ТАСС при этом относит в этот список также Ростовскую и Воронежскую области и Крым.

К участникам СЭЗ в этих регионах предъявляется единственное требование в виде регистрации или наличия на территории субъектов филиала. При этом дополнительные требования, например объем капитальных вложений, документом не предусмотрены.

Преференциальный режим предпринимательской деятельности не только поспособствует сохранению экономического уровня приграничных регионов, но также позволит модернизировать производства, которые работают в очень непростых условиях, следует из сопроводительных материалов к закону.

Россия Владимир Путин Экономика
22 июня 2024, 14:58
Море в Анапе закрыли для купающихся
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Анапе жителям и гостям города запретили купаться в море. В пресс-службе мэрии объяснили, что ограничения ввели из-за низких температур воды.

«Запрет распространяется в том числе на организованные группы детей», - уточнили в анапской администрации.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупредили о необходимости соблюдать осторожность и меры личной безопасности. В ведомстве попросили людей не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

В Сочи приехавшую на отдых девушку смыло в море гигантской волной. Ее искали несколько дней. В четверг, 16 июня, в МЧС сообщили о найденном теле и допустили, что оно принадлежит 20-летней пропавшей туристке.

Родители девушки выехали на опознание. Подруга семьи рассказала 360.ru, что вскрытие и кремацию проведут в Ростове-на-Дону. Урну с прахом доставят в Усмань.

Отдых Дети Запреты

Новости по теме