06 октября 2024, 18:02

Родственникам «депутата Наливкина» придется собирать деньги на его похороны

Pxhere
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У родственников умершего актера Андрея Неретина, известного как «депутат Виталий Наливкин», не оказалось денег на его похороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, близким придется собирать средства, чтобы организовать траурную церемонию.

Актер играл роль депутата Гордумы Уссурийска. Сообщалось, что «Наливкин» ушел из жизни во сне. Предварительной причиной стал оторвавшийся тромб. Неретин пережил инсульт и перенс операцию по замене тазобедренного сустава.

Юмористический сериал с «депутатом» перестали снимать, когда в отношении его создателей завели уголовное дело. Авторы попали под статью о хулиганстве с использованием взрывного устройства.

06 октября 2024, 13:08
Российским экстрасенсам пригрозили уголовкой за порчу и привороты
Freepik
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Попытки причинить вред жизни и здоровью людям при помощи порчи или приворотов должны уголовно наказываться. С таким заявлением в эфире телеканала «Спас» выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Он пояснил, что занимающиеся подобными вещами люди наносят ущерб потенциальным жертвам, на которых направлены их действия.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействия», - заявил Спиридонов.

Депутат добавил, что такое поведение должно уголовно наказываться.

Спиридонов подчеркнул, что сейчас борется с рекламой магических услуг, которых в последнее время стало очень много. Он отметил, что все информационное поле требуется очистить от всех экстрасенсов, гадалок и астрологов, которые обещают своим клиентам изменить их жизни к лучшему.

Священник Павел Островский объяснил популярность эзотерических услуг среди россиян чрезмерным продвижением астрологии и магии через средства массовой информации. Он добавил, что в последнее время количество подобных материалов значительно выросло. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к молитве или пойти в церковь люди идут к экстрасенсам, которые чаще всего просто обманывают своих клиентов, пользуясь их доверчивостью.

Уголовное дело Госдума РФ Россия Экстрасенсы
06 октября 2024, 05:19
Ученые выяснили, в каком регионе России повышены риски от изменения климата
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Южные субъекты РФ относятся к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с РИА «Новости».

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска», - заявил Кокорин.

Он объяснил, что на юге России повышены риски для здоровья местных жителей, а также для сельского хозяйства, потому что там чаще наступают волны засухи и слишком жаркая погода.

В 2022 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, в каком российском регионе самый грязный воздух. Первую строчку антирейтинга занял Красноярский край. Причиной плохой экологии стали выбросы предприятий в Норильске. Общий объем выбросов в атмосферу там - 1,8 миллиона тонн в год.

Природа Сельское хозяйство Ученые Россия Погода Климат Экология Красноярский край
06 октября 2024, 02:06
Врач назвал два эффективных способа, которые спасут от переедания
Freepik
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Один из способов избавиться от переедания — это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

Один из способов избавиться от переедания - это исключить вредные продукты из рациона и отказаться от усилителей вкуса. Об этом заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с сайтом kp.ru.

«То есть понять и принять, что вкусненько поесть будет хотеться всегда, и беспощадно разгрузить кухню и холодильник! Вот так берем и выкидываем сладости, мучное, жирное, полуфабрикаты», - заявил эксперт.

Он отметил, что этот способ эффективен из-за труднодоступности вредных продуктов в случае, когда появится желание съесть чего-нибудь «вкусненького». Если желаемой еды нет в холодильнике, то за ней придется идти в магазин.

На улице эмоции уже не будут так сильно давить, человек хорошо подумает, нужна ли ему очередная сладкая газировка или жирный гамбургер. Также некоторые люди не захотят лишний раз выходить из дома в холодную или жаркую погоду.

Еще диетолог посоветовал больше двигаться, заменить вредную привычку на полезную. Например, вместо частых перекусов делать физические упражнения. Регулярный спорт стимулирует гормоны радости - эндорфины и дофамин.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям за 50 есть больше рыбы , морепродуктов и кисломолочной продукции. По ее словам, это способствует омоложению организма.

Еда Погода Продукты
06 октября 2024, 00:45
Стало известно имя «Мисс Россия — 2024»
РИА «Новости»
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Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия - 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева, родом из Чувашии. Это следует из трансляции, которую вели на официальном сайте состязания.

«Итак, новая „Мисс Россия - 2024“ - Валентина Алексеева», - объявила имя победительницы обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева.

Алексеевой вручили победный приз - один миллион рублей. Теперь девушка сможет отправиться на конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал состязания пройдет в ноябре в Мексике.

Национальный конкурс «Мисс Россия» проводят каждый год. Отборочные туры проходят во всех уголках страны. Участниками могут стать незамужние россиянки от 18 до 23 лет.

Ранее, в июле, на конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва - 2024» разразился скандал. Корону по ошибке вручили другой финалистке.

Россия Чувашия Красота конкурсы Москва 2023

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