31 марта 2024, 12:56

Родственница террориста из «Крокуса» призвала не винить его родителей

РИА «Новости»
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Родители обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова не виноваты в поведении своего сына, но сейчас они сильно переживают о случившемся. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила новая жена отца арестованного Кумри Сафарова.

Она пояснила, что Мухаммадсобир - это ее пасынок, но у нее также двое своих детей, которые сейчас живут в Москве.

«Ни одна мать, ни один отец не хочет, чтобы их дети так поступили. Не знаю, почему он так сделал, только он знает. Отец не виноват, мама не виновата», - подчеркнула собеседница агентства.

Кумри Сафарова вместе с отцом обвиняемого в теракте сейчас живет в городе Тейково Ивановской области. В минувшую субботу стало известно, что там закрылся барбершоп, где два месяца проработал Мухаммадсобир Файзов.

После теракта в «Крокусе» сотрудники салона в социальных сетях жаловались на поступающие угрозы за то, что взяли на работу террориста. Они объясняли, что не знали о том, чем Файзов занимался после увольнения и не отвечают за его поведение.

Мухомидсобир Файзов вместе с тремя участниками нападения на концертный зал и пятью сообщниками боевиков сейчас находится в следственном изоляторе Москвы. Решение об аресте всех фигурантов уголовного дела о теракте принял Басманный суд столицы.

Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 14:04
Скончалась бывший тренер Валиевой и Авербуха
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram* ее сын, тренер Денис Самохин.

По словам Самохина, Дубинская умерла вечером 30 марта. Последние четыре года тренер страдала от бокового амиотрофического склероза.

Дубинская воспитала целую плеяду талантливых российских фигуристов, в том числе Ирину Лобачеву, Илью Авербуха, Камилу Валиеву, Никиту Кацалапова. Многие из ее учеников стали после завершения спортивной карьеры стали тренерами по фигурному катанию.

Ранее скончался тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Наставнику уфимцев было 42 года.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фигурное катание Илья Авербух Камила Валиева
31 марта 2024, 13:41
Родственница террориста из «Крокуса» Файзова рассказала о задержании его отца
РИА «Новости»
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Отец обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова и его племянник задержаны на 14 суток. Об этом РИА «Новости» сообщила его вторая жена Кумри Сафарова.

Женщина рассказала, что живет с Закирджоном Файзовым 16 лет, но Мухаммадсобир - не ее сын. По словам Сафаровой, ранним утром 23 марта к ним в квартиру пришли полицейские.

В тот момент в квартире находились Закирджон, его племянник и сама Кумри. Мужчин доставили в отделение полиции, а ее, опросив, отпустили.

Сафарова призналась, что лично не знакома с Мухаммадсобиром Файзовым. Она также заявила, что не знает, был ли Закирджон в курсе его причастности к теракту. Также женщина призвала не винить родителей террориста.

Жертвами террористической атаки 22 марта стали, по последним данным, стали 144 человека. Накануне у стен «Крокуса» прошел концерт памяти жертв погибших.

Полиция Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 12:22
Режим КТО отменили в Махачкале и Каспийске
РИА «Новости»
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Режим контртеррористической операции отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом со ссылкой на мэра Махачкалы сообщило РИА «Новости».

Режим КТО объявляли в Каспийске и Махачкале утром 31 марта. В ходе операции спецназ блокировал боевиков в квартирах жилых домов, жильцов соседних зданий эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета, силовики задержали троих преступников, которые готовили теракты. На месте задержания изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В ходе КТО среди жителей не пострадал.

В начале марта шестерых боевиков , бывших приверженцами ИГИЛ*, ликвидировали в Карабулаке в Ингушетии.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), - запрещенная в России террористическая организация.

Дагестан ФСБ
31 марта 2024, 08:35
Медработникам из малых городов и сел поднимут зарплату
РИА «Новости»
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С 1 апреля повышение доходов ждет россиян, которые работают в медицине в селах, районных центрах и малых городах. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах с 1 марта в зависимости от числа жителей в этих населенных пунктах. Прибавку начнут выплачивать с 1 апреля.

«В городах с населением от 50 до 100 тысяч врачи дополнительно получат 29 тысяч рублей, а средний персонах - 13 тысяч. Где проживают менее 50 тысяч человек, прибавка составит 50 тысяч рублей, а для сотрудников среднего звена - 30 тысяч», - рассказала доцент.

Иванова-Швец отметила, что такая поддержка со стороны правительства очень важна, поскольку в настоящее время зарплаты медработников в таких населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений.

Ранее россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле.

Рубль Врачи Медицина Зарплаты

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