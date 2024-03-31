Родственница террориста из «Крокуса» призвала не винить его родителей

Она пояснила, что Мухаммадсобир - это ее пасынок, но у нее также двое своих детей, которые сейчас живут в Москве.

«Ни одна мать, ни один отец не хочет, чтобы их дети так поступили. Не знаю, почему он так сделал, только он знает. Отец не виноват, мама не виновата», - подчеркнула собеседница агентства.

Кумри Сафарова вместе с отцом обвиняемого в теракте сейчас живет в городе Тейково Ивановской области. В минувшую субботу стало известно, что там закрылся барбершоп, где два месяца проработал Мухаммадсобир Файзов.

После теракта в «Крокусе» сотрудники салона в социальных сетях жаловались на поступающие угрозы за то, что взяли на работу террориста. Они объясняли, что не знали о том, чем Файзов занимался после увольнения и не отвечают за его поведение.

Мухомидсобир Файзов вместе с тремя участниками нападения на концертный зал и пятью сообщниками боевиков сейчас находится в следственном изоляторе Москвы. Решение об аресте всех фигурантов уголовного дела о теракте принял Басманный суд столицы.