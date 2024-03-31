Родственница террориста из «Крокуса» Файзова рассказала о задержании его отца

Женщина рассказала, что живет с Закирджоном Файзовым 16 лет, но Мухаммадсобир - не ее сын. По словам Сафаровой, ранним утром 23 марта к ним в квартиру пришли полицейские.

В тот момент в квартире находились Закирджон, его племянник и сама Кумри. Мужчин доставили в отделение полиции, а ее, опросив, отпустили.

Сафарова призналась, что лично не знакома с Мухаммадсобиром Файзовым. Она также заявила, что не знает, был ли Закирджон в курсе его причастности к теракту. Также женщина призвала не винить родителей террориста.

Жертвами террористической атаки 22 марта стали, по последним данным, стали 144 человека. Накануне у стен «Крокуса» прошел концерт памяти жертв погибших.