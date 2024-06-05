Родословное древо Путина показали на ПМЭФ

Представитель компании рассказал, что генеалогическое исследование заказал троюродный брат главы государства. Экспертиза подтвердила, что род российского лидера ведет свое начало из Тверской области.

По словам представителя «Кристиана», предки Путина были крестьянами. Он добавил, что на подобное исследование у специалистов уходит около года.

Ранее организаторы форума рассказали о его ключевых мероприятиях. В первый день ПМЭФ прошла церемония открытия международной дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». После этого на площадке состоятся сессии, посвященные вопросам лекарственной безопасности в странах БРИКС, а также дискуссии, касающиеся отношений России с Бразилией и Венесуэлой.