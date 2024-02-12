12 февраля 2024, 20:53

Родившую в 14 лет россиянку заподозрили в продаже интимных фото дочери

Freepik
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Жительница Красноярского края, которая забеременела в 13 лет и родила в 14, решила продавать обнаженные фотографии своего трехлетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Юной матери сейчас 18 лет. Пять лет назад о ее истории узнали многие. Девушка будучи беременной ходила на разные ток-шоу и говорила сначала, что отцом ее ребенка является 10-летний мальчик. Однако позже стало известно, что к ее беременности причастен старшеклассник.

Вскоре жительница Красноярского края завела свой канал, где стала выкладывать провокационные кадры. С недавних пор она стала предлагать всем желающим приобрести откровенные фото и видео своей трехлетней дочери.

Пользователей Сети уже призвали органы опеки обратить внимание на девушку. По словам самой матери, дочка «не ревет, ей все нравится».

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце. Отцом ребенка стал 14-летний одноклассник.

Дети Видео Красноярский край
12 февраля 2024, 19:36
Сервис проактивного информирования россиян расширят
РИА «Новости»
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В Минтруде расширят перечень событий, при наступлении которых россиянам расскажут о доступных мерах соцподдержки. Данные будут предоставлять через сервис проактивного информирования.

Проект приказа уже вывесили на общественное обсуждение, подчеркнули в министерстве.

В 2024 году россиянам будут рассказывать о статусе многодетной семьи , присвоении ветеранского и приравненных к нему званий. Их также проинформируют о получении статуса подвергшегося воздействию радиации лица.

С 2025 года проактивными станут сведения о доступных мерах соцподдержки при потере работы и при достижении предпенсионного возраста. В 2026-м детей-сирот или оставшихся без попечения родителей при достижении 18-летия начнут информировать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки.

Сейчас проактивное информирование реализуют при создании молодой семьи, наступлении беременности, рождении ребенка и достижении им определенного возраста. Его также применяют для случаев потери кормильца, установления опеки и инвалидности, достижения пенсионного возраста.

Для получения уведомлений о доступных мерах соцподдержки необходимо дать согласие на проактивное информирование на портале госуслуг. Оно действует с 2021 года.

Выплаты в России
12 февраля 2024, 19:21
Рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье
Unsplash
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Приморское управление ФАС России признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов «Ебидоеби» в городе Артем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Реклама, размещенная рядом с остановкой общественного транспорта, гласила: „В пятницу начинай с Куни Ли!“» - указали в ФАС.

По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стали многочисленные жалобы горожан. После рассмотрения обращения в службе пришли к выводу, что используемое в рекламе слово имеет непристойный и оскорбительный характер.

Таким образом, разместившему рекламу лицу теперь предстоит устранить нарушения. Также материалы дела передали в Приморское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

В 2019 году служба доставки суши «Ебидоеби» смогла отстоять свое название через суд. Житель Красноярска подал иск на суши‐кафе, отметив, что оно не соответствует моральному облику города.

ФАС России Реклама Приморье Россия
12 февраля 2024, 19:14
Мэрия Перми объяснила поиски исполнителя для уничтожения техники Apple
Unsplash
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Объявленный в январе администрацией Перми тендер по поиску подрядчика для уничтожения 26 единиц техники, среди которых оказался iPad mini четвертой серии, связан с тем, что гаджеты вышли из строя, а их ремонт слишком дорог. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Чиновники уточнили, что технику закупили в период с 2000 по 2016 год. За время использования она сломалась. Проведенная экспертиза установила, что ремонт обойдется в немалую сумму, так как найти запчасти для устаревших моделей сложнее.

Поэтому администрация провела аукцион для выбора подрядчика, который займется уничтожением гаджетов. Победителем стала фирма «АЙ ТИ МАКС». За свои услуги исполнитель получит 1282 рубля и 44 копейки.

По данным Ura.ru , всего в перечнь на уничтожение внесли 22 позиции, включая планшет Apple iPad, ноутбуки ASER и ASUS, сканер HP, многофункциональное устройство Canon, смартфон Samsung и цифровой фотоаппарат SONY.

Исполнителю запрещено разбирать электронику на запчасти, а все найденные во время уничтожения драгоценные металлы нужно сдать в специальную приемную организацию, а полученные средства передать в администрацию города.

Внимание на объявленный властями Перми тендер обратил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В своем Telegram-канале он объяснил такое решение официальным запретом для государственных служащих и чиновников использовать технику Apple.

Пермь Гаджеты Apple Чиновники
12 февраля 2024, 18:56
Борьбу с зарубежными организациями с госучастием усилят в России
РИА «Новости»
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Законопроект о признании организаций с участием иностранных государственных органов нежелательными в России внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству, депутат Василий Пискарев.

«Внесли с коллегами внесли сегодня важную инициативу, которая признать организации нежелательными в России, где участниками или учредителями выступают зарубежные государственные органы», - написал он.

Депутат уточнил, что, если зарубежный учредитель работает на разрушение России с помощью организаций, то представляет собой угрозу обороноспособности и безопасности страны.

«Подготовили поправки в четыре федеральных закона, а также Уголовный кодекс и КоАП. Ждем отзывы Верховного суда и правительства. Уверен, их внесут и поддержат», - добавил парламентарий.

В декабре в перечень нежелательных в России организаций внесли польскую компанию Civil Council («Гражданский совет»).

Законы Депутаты Россия

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