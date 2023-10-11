Родителям школьников в Смоленске пригрозили «письмами в полицию» из-за домашнего задания

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Родители одной из школ Смоленска пожаловались на угрозы со стороны представителя образовательного учреждения из-за невыполненных домашних заданий. При этом директор СОШ заявил «Подъему» , что публикуемый скрин из переписки в родительском чате о «письмах в полицию» может быть фейком.

Скриншот переписки в чате опубликовала Readovka67. Судя по всему, представитель школы решил напомнить родителям о важности выполнения детьми домашних заданий.

«Будьте готовы, что я буду писать письма в полицию, что домашние задания не делаются. Пусть вам разъяснят ваши прямые обязанности», - заявил один из участников чата.

У директора школы Степана Емельянова достоверность этого скриншота вызывала сомнения.

«Понятия не имею, кто это мог сообщить такое. Не исключаю, что это вообще фейк. Но не могу достоверно ответить», - подчеркнул он.

Емельянов добавил, что запись появилась вечером 10 октября. Пока никакой дополнительной информации по этому поводу у директора СОШ нет.