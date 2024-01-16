16 января 2024, 11:32

Родителям предложили послушать лекции о воспитании в Московском дворце пионеров

Freepik
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Бесплатный лекторий «Родительская среда» пройдет в Московском дворце пионеров. Эксперты поговорят с гостями на важные темы, касающиеся воспитания и развития детей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев отметил, что обучение полезным навыкам в столице доступно не только для детей, но и для взрослых.

Он добавил, что сейчас в программе запланировано 10 встреч. На них психологи и педагоги обсудят с мамами и папами, как помочь школьнику выбрать профессию, сформировать у ребенка цифровые привычки, построить правильный и здоровый рацион.

«В 2024 году на площадках школ, колледжей и учреждений дополнительного образования столичные психологи проведут и другие мероприятия, которые заинтересуют как взрослых, так и детей», - уточнил Молев.

Первая встреча пройдет 24 января в 18:00. Все желающие смогут лично встретиться с детским нейропсихологом Екатерином Галяевой, которая расскажет, как развивается ребенок с надежным типом привязанности, и что происходит, если связь между значимым взрослым и ребенком рушится.

Следом пройдет вторая лекция в 19:00. На нее пригласили в качестве спикера куратора направления «Для мам» в известной онлайн-фитнес-школе Анастасию Анисимову. Эксперт объяснит, как сформировать полезные вкусовые привычки у школьников.

Занятия для взрослых будут проходить раз в две недели по средам в 18:00 и 19:00. Мероприятия проведут в малом зале Дворца пионеров. Зарегистрироваться заранее и узнать подробности можно на сайте лектория.

Ранее москвичам рассказали о мерах социальной поддержки в Год семьи.

Дети Москва
16 января 2024, 12:36
Мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре Москвы
Global Look Press
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Мужчину задержали после неудачной попытки ограбить два кафе в торговом центре в Москве. Получить деньги злоумышленнику не удалось, а когда его задержали, он заявил, что проделал все это ради шутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что 26-летний приезжий, находясь в торговом центре на Ладожской улице, зашел в заведение кафе-кальянной на первом этаже. Там он начал угрожать сотрудниками предметом похожим на пистолет и потребовал отдать ему все деньги из кассы.

Однако в результате грабитель не получил желаемых средств, поэтому он поднялся на второй этаж, где также было кафе. По аналогичной схеме в заведении он потребовал деньги, но его проигнорировали. Нападавший скрылся с пустыми руками с места происшествия, а сотрудники кафе обратились в полицию.

«Задержанный пояснил правоохранителям, что таким образом решил пошутить. Предмет, которым угрожал сотрудникам заведений, он выбросил», - рассказали в МВД.

Правоохранители смогли установить личность мужчины. Его уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее две женщины с пистолетом ворвались в дом жительницы Кургана и забрали бензопилу.

Уголовное дело Мигранты Ограбления Преступления Полиция Москва
16 января 2024, 12:31
Песков отказался обсуждать здоровье Набиуллиной
РИА «Новости»
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Вопрос о здоровье главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной неуместен, в Кремле не могут комментировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Россия Центробанк
16 января 2024, 11:52
Москвичам расскажут о современной образовательной среде на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Новый тематический трек «Современная образовательная среда» подготовили для горожан в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия». Все желающие в игровой форме смогут познакомиться с достижениями города в отрасли образования, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

С середины января москвичи смогут прийти на увлекательные викторины и мастер-классы. Эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов загадают экономическую головоломку. Гостям предстоит объяснить значение терминов или выполнить задание, связанное с личными денежными средствами.

Каждый день посетители смогут стать участниками викторины «Играй в Москву», которую составили по маршрутам одноименного проекта Мостуризма. Горожане познакомятся с интересными фактами о столице и выиграют сувениры и подарки на память.

Так, начиная с 16 января жители столицы могут попробовать создать авторские открытки с акварельным пейзажем, а 17 января - силуэт животного из цветного картона. Вплоть до 28 января каждый день будут проходить тематические мероприятия. Программу и подробности можно посмотреть на сайте.

Кроме того, артисты проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия».

Выставки Экскурсии Выставка-форум «Россия» Москва
16 января 2024, 11:50
Сбой произошел во «ВКонтакте» 16 января
РИА «Новости»
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Сбои произошли в работе соцсети «ВКонтакте» днем 16 января. Пользователи пожаловались на проблему с загрузкой страниц как в браузере, так и в мобильном приложении.

По информации «Сбой.рф», о сложностях в работе соцсети сообщили более 1580 пользователей. Большая часть из них (33%) - из Москвы, 14% - из Санкт-Петербурга, 4% - из Нижегородской области, Татарстана и Краснодарского края.

Что стало причиной неполадок, неизвестно. В пресс-службе «ВКонтакте» газете «Коммерсант» подтвердили, что у пользователей в некоторых регионах есть проблемы с загрузкой. Над восстановлением доступа уже работают специалисты.

ВКонтакте

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