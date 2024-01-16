Родителям предложили послушать лекции о воспитании в Московском дворце пионеров

Заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев отметил, что обучение полезным навыкам в столице доступно не только для детей, но и для взрослых.

Он добавил, что сейчас в программе запланировано 10 встреч. На них психологи и педагоги обсудят с мамами и папами, как помочь школьнику выбрать профессию, сформировать у ребенка цифровые привычки, построить правильный и здоровый рацион.

«В 2024 году на площадках школ, колледжей и учреждений дополнительного образования столичные психологи проведут и другие мероприятия, которые заинтересуют как взрослых, так и детей», - уточнил Молев.

Первая встреча пройдет 24 января в 18:00. Все желающие смогут лично встретиться с детским нейропсихологом Екатерином Галяевой, которая расскажет, как развивается ребенок с надежным типом привязанности, и что происходит, если связь между значимым взрослым и ребенком рушится.

Следом пройдет вторая лекция в 19:00. На нее пригласили в качестве спикера куратора направления «Для мам» в известной онлайн-фитнес-школе Анастасию Анисимову. Эксперт объяснит, как сформировать полезные вкусовые привычки у школьников.

Занятия для взрослых будут проходить раз в две недели по средам в 18:00 и 19:00. Мероприятия проведут в малом зале Дворца пионеров. Зарегистрироваться заранее и узнать подробности можно на сайте лектория.

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