01 декабря 2023, 12:57

«Родительских прав не лишен». Актер Левин заявил, что жена увезла сына в неизвестном направлении

Unsplash
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Супруга актера из сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александра Левина забрала их общего сына из сада и увезла в неизвестном направлении. Артист рассказал «360», что он с женой разводится, но пока дело находится в апелляционной инстанции, то есть развод не вступил в законную силу.

«Мы находимся в браке. Из квартиры она вывезла часть вещей - имущество общее, мы не делили. Вчера в 17:00 забрала ребенка из детского сада и увезла. Я ее спросил, где ребенок, какой адрес. На что она ответила: „Мы проживаем теперь в другой квартире“. И все, тишина, адреса никакого не было», - сообщил Левин.

Актер рассказал, что пошел в полицию и написал заявление, сейчас ребенка ищут. Мальчик зарегистрирован в московской квартире, где проживает актер.

«Она увезла его без разрешения моего и каких-либо органов. У нас не определен ни порядок общения с ребенком, ни алиментирования. Я родительских прав не лишен. Нет оснований для того, чтобы так делать. А она таким наглым способ взяла и увезла ребенка. Надеюсь, что в ближайшее время установим его местонахождение, и я смогу с ним увидеться», - заключил Левин.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю школьницу. Подозреваемыми оказались трое мужчин и женщина, их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Дети Актеры
01 декабря 2023, 12:35
Убытки «Почты России» оценили 24,5 миллиарда рублей
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Предварительные убытки «Почты России» оценили в 24,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Финансовые потери «Почты России» связали с внутренними причинами «убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений». По данным аудиторов, неправильная организация розничного бизнеса, а также невыполненный план продаж привели к тому, что организация не смогла получить прибыль в 10,2 миллиарда рублей.

Еще одной причиной убытков назвали увеличение фонда оплаты труда аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186%. Это привело к потере еще 13 миллиардов рублей. Кроме того, «Почта России» построила 10 логистических центров. Их возведение обошлось организации в 21,9 миллиарда рублей.

Также среди прочих причин убытков аудиты назвали некорректную работу IT-системы, нерентабельные закуп и проекты, которые оказались неприбыльными. Речь идет в том числе об открытии постаматов.

В октябре представители «Почты России» сообщили о необходимости «докапитализации». Речь идет о выделении дополнительных 20-30 миллиардов рублей для снижения долгов и увеличения окладов специалистов.

Деньги
01 декабря 2023, 11:58
Мультимедийный концерт «Музыкальные миры АНИМЕ» пройдет в Москве
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Оркестр и хор Nella Musica Orchestra представит очередную премьеру — «Музыкальные миры АНИМЕ». Концерт пройдет 6 декабря на сцене Vegas City Hall.

Иммерсивный концерт посвятят отношениям природы и человечества, а также тому, как необходимо сохранять равновесие - тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.

Площадка Vegas City Hall представляет собой многофункциональный концертный зал. Здесь проводят цирковые спектакли, детские шоу, семейные праздники, акустические концерты, конференции и презентации.

Артисты представят зрителям путешествие с полным погружением в мир культовых аниме. В программу включили музыку из таких картин как «Атака Титанов», «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Когда плачут цикады», «Эльфийская песнь», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки». Выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.

Концерты Музыка Москва 2023
01 декабря 2023, 11:25
Малышка-панда из московского зоопарка начала ползать
Unsplash
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Детеныш панды из московского зоопарка начал ползти, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. Видео первых достижений малыша опубликовали в Telegram-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», - подчеркнули ветеринары.

Первым достижениям детеныша ничего не мешает: пол в вольере теплый и покрыт специальным материалом. Иногда у панды проскальзывают лапы, но это нормально, так как конечности еще до конца окрепли.

Несколько дней назад малыш показал свои первые зубы. Это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

Животные Зоопарки Москва 2023
01 декабря 2023, 11:14
Пик роста зарплат прошел в России
РИА «Новости»
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Пик роста зарплат в России прошел. По данным РБК, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку» из-за скачка стоимости денег в экономике.

Темп роста зарплат в России в сентябре замедлился. В годовом соотношении реальные оплаты труда - за вычетом инфляции - поднялись на 7,2%. Уровень безработицы обновил исторический минимум, составив всего 2,9%.

«Пик роста зарплат мы прошли, и в дальнейшем, уже с октября, мы увидим его дальнейшее торможение. В лучшем случае темпы роста зарплат будут двигаться соразмерно инфляции», - рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В НИИ труда Минтруда России уточнили, что в стране образовался устойчивый рынок труда соискателей. Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике. Там же сохраняются высокие зарплаты.

По словам профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елены Варшавской, за ростом заработной платы стоит не «охота за головам» (head hunting), а «охота за руками». Предприятия нуждаются в профессионалах.

Пик роста зарплат в России прошел. По данным РБК , у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку» из-за скачка стоимости денег в экономике.

Россия Зарплаты

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