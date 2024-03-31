Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева не поверили в виновность сына

Мать Мирзоева Гулькарат заявила, что не может поверить в то, что сын пошел на убийство большого количества людей. Но в ходе дальнейшей беседы она выразила слова сочувствия близким погибших и пострадавшим.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», - заявила женщина.

Отец обвиняемого Барот присоединился к словам супруги.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», - сказал мужчина.

Далержон Мирзоев - самый старший из участников нападения на «Крокус Сити Холл». Ему 32 года, у него есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Московскую область он приехал из Новосибирска, где работал таксистом.

Один из горожан ранее сообщал журналистам, что Мирзоев посещал тренировки по боям без правил в спортивном клубе «Зевс» в Затулинском районе Новосибирска.

Мачеха еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова призвала всех не возлагать вину за случившееся на родителей фигурантов дела. Она подчеркнула, что ни отец, ни мать не знали о том, чем занимается уехавший сын.