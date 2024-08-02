02 августа 2024, 04:59

Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время учебы в вузе на очной форме обучения. Законопроект оказался в распоряжении РИА «Новости».

« Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отметили, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд, причем в твердой денежной сумме. Она будет выплачиваться каждый месяц.

Если у родителей нет такой возможности, то дети смогут получить помощь от других родственников - братьев, сестер, дедушек и бабушек. Прекращение права на алименты возникнет не только при достижении детьми 23 лет, но также при окончании обучения или отчислении.

По словам инициатора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина, родители отвечают за своего ребенка, пока он сам не начнет самостоятельно зарабатывать деньги. Это для детей залог стабильности.

Ранее в правительстве России сообщили о поэтапном увеличении количества бюджетных мест в медвузах страны.

Дети Законы Госдума РФ Депутаты
02 августа 2024, 02:52
В Карелии признали преступления финских оккупантов геноцидом народов СССР
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Верховный Суд Республики Карелия признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд полностью удовлетворил заявление прокурора республики Дмитрия Харченкова, подготовленное им по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

Прокуратура представила в суд доказательства, подтверждающие факты истязаний и избиений финскими оккупантами мирных жителей и военнопленных, а также содержания людей в нечеловеческих условиях в концлагерях и длительном неоказании медицинской помощи. За неповиновение агрессоры применяли карательные меры к людям.

«В ходе судебных заседаний установлено, что за время оккупации убиты и замучены, погибли от голода и болезней более 26 тысяч мирных граждан и военнопленных», - заявил Харченков.

Ранее СК России инициировало проверку преступлений , совершенных финнами в Карелии в годы войны.

Верховный Суд Республики Карелия признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура РФ Финляндия Суд СССР Преступления Россия Великая Отечественная война Республика Карелия
02 августа 2024, 02:13
Назван простой способ выбрать спелый арбуз одним пальцем
Freepik
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Выбрать спелый и сладкий арбуз можно с помощью всего одного пальца. Этот способ довольно простой и эффективный, хотя и не такой известный. Он заключается в использовании ногтя, сообщила Lenta.ru.

Нужно аккуратно попытаться проткнуть арбузную кожицу ногтем. Если кожура легко поддается, то арбуз полностью еще не созрел. Мякоть, скорее всего, будет не такой сладкой.

Если же кожура будет довольно плотной и потребуется приложить усилия для прокола, то, вероятно, арбуз уже созрел.

Желающие дополнительно убедиться в его спелости могут воспользоваться и другими способами. В частности, при постукивании арбуз должен издавать гулкий звук, а не более глухой. В последнем случае он или еще не созрел, или уже перезрел.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила, что горьковатый или даже металлический привкус арбуза должен насторожить. В нем могут содержаться химикаты.

Еда Россия Продукты
02 августа 2024, 02:02
В России призвали жестче наказывать туристов за секс на пляже
Freepik
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже. Сексом надо заниматься дома, заявил он в интервью телеканалу «Краснодар».

«Вызывает возмущение и удивление поведение отдельных жлобствующих туристов, которые превращают пляжи в место испражнения своей низменной похоти», - сказал он.

По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов. Милонов напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать лес» или свой дом.

Ранее пользователей социальных сетей привлек случай в Сочи. Отдыхающие заметили парочку туристов, занимавшихся сексом прямо на сапборде в море. Похожий случай произошел на пляже сочинского Дагомыса. Туристы запечатлели на камеры оргию двух мужчин и женщины. Также своего зрителя нашла и влюбленная пара, которая решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга.

Краснодар Сочи Женщины Депутаты Мужчины Виталий Милонов Секс
02 августа 2024, 00:47
Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с Днем десантника
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.

« Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что патриотические традиции ветеранов, а также верность присяге и боевому братству стали примером для нынешнего поколения десантников. Они помогают им решать боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

Путин убежден, что бойцы ВДВ и дальше будут защищать независимость и суверенитет страны, вносить существенный вклад в обеспечение нацбезопасности и обороноспособности России.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ.

Праздники Россия Владимир Путин ВДВ

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