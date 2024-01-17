Родителей захотели наказывать за обижающих сверстников детей

По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого нужно определиться с понятием буллинга.

«Буллинг - это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете», - указал он.

Сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу, подчеркнул Метелев. После появления нового закона этот пробел в законодательстве устранится. Также для школ предложили ввести возможность отчисления обижающих других детей учеников.

Юрист Анастасия Назарова ранее напомнила, что за буллинг в школе агрессор может получить административный штраф до пяти тысяч рублей.