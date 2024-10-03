Родителей детей-квадроберов предложили наказывать

Страховая компания «Согласие» потребовала с дочери погибшей под колесами электрички женщины деньги за причиненный поезду ущерб. Суд встал на сторону страховщиков, рассказала 360.ru ответчица Амира Батырбиева. Девушка добавила, что намерена обжаловать решение.

Мать Амиры погибла в декабре 2022 года. Страховая компания выплатила деньги РЖД за ущерб составу, а после обратилась в суд, чтобы взыскать сумму с дочери женщины.

«Суд состоялся. Вот я, к сожалению, не попала на заседание по определенным обстоятельствам. Шестнадцатого сентября был суд. Вот решение я получила 30 числа. Я буду пробовать обжаловать [решение], потому что для меня ситуация дикая. Я понимаю, что такая есть такая история, и страховая имеет право требовать деньги, но я считаю, что в этой ситуации можно как-то немножко почеловечнее относиться к людям», - отметила собеседница 360.ru.

Она объяснила, что обратилась к президенту. Ее письмо передали в ЦБ, оттуда - в страховую компанию. Пока ответа девушка не получила.

В прошлом сентябре в Челябинске под суд отправилась банда страховых мошенников. Молодые люди страховали дома, а затем поджигали их, чтобы получить деньги.